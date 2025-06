Sedeo sam na dve stolice: Luka sklopio sve kockice, pa shvatio da se igrao sa Aneli, ona ga sačekala sa osmehom! (VIDEO)

Shvatio neke stvari!

Tema današnje debate je: Da li uvek treba biti ciničan i ne očekivati ništa ili ostati razočaran. Reč je dobio je Luka Vujović.

- Aneli je bila žrtva sto posto, a ne ja. Ušao sam u vezu sa njom bez očekivanja, sedeo sam na dve stolice, bio sam ciničan. Ti kad ne očekuješ ne možeš da se razočaraš. Bilo bi cinično da sam ja sad pljuvao po njoj, a ona ne može da demantuje - rekao je Luka.

- Je l' cinična kad meni da jogurt? - pitao je Luka.

- Ne. Bila je cinična kad ona nije htela da ti donese tortilje, nego da ti ja dam. Rekao sam da ako ima potrebu da sa tobom provodi vreme, a da mene ne blati onda je okej. Treba to da izbegenemo. Siguran sam da koristimo vas. Ja sam remiks. Branim ovaj stav sa razlogom. Pogledaj profile ovih ljudi i mene. Ako mi nismo više cinični od ovih četvoro koji su razočarani, neću da kažem ko su žrtve. Mislim da smo nas čestvoro osobe koje hoćemo da vodimo sve. Ako ne očekujem ništa od nje to znači da nemam emocije, a ona ako ima emocije može da se razočara. Ja sam već promenio to jer su se promenile emocije, to pokazujem svojim postupcima - rekao je Luka.

- U čemu se ogleda njen cinizam? - pitao je Marko.

- Nisam video cinizam nego nemoć i revolt. Video sam i nepravdu sa njene strane. Nije ona to uradila cinično - rekao je Luka.

