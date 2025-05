Ena igra prljavo?! Gastozu i Anđeli pokušala da uvali kosku, on brže-bolje otkrio sve detalje razgovora na žurki! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi progovorio o Eni Čolić koja je pokušala da uvali kosku njemu i Anđeli Đuričić.

- Vrlo mi je interesantno kada vidim način na koji pričaš o Anđeli sa drugim učesnicima ''Elite 8''. Rekao si da su svi učesnici u strahu od Anđele, zbog čega se oni plaše nje? - upitao je Darko.

- Prvenstveno se plaše jer je moja devojka, a onda i nje. Ona nije pristrasna, zna da odgovori i popriča sa svima. Voli da izgura svoje i sukob sa Anđelom je automatski poraz i to uvek bude tako. Priznajem da sam i ja bio mnogo puta poražen - rekao je Gastoz.

- Da li se neko u startu povlači i ne želi nešto da joj kaže? - upitao je Darko.

- Nas ne diraju više u poslednje vreme, ali ko ih šiša. Nema nam ravnih stvarno, jednostavno smo složni i ne mogu da nas hvataju na greške. Ja nekad sanjam svašta, ali u principu sve je okej - rekao je Gastoz.

- Da li si ti to izmislio ili te Anđela ubeđuje da nisi sanjao? - upitao je Darko.

- Sanjao sam, ali stvarno bi bilo glupo da lažem šta sam sanjao. Ja sam njoj pričao dva sna, a od toga je jedan s njom. Nismo se pohvatali - rekao je Gastoz.

- Da li se niste pohvatali ili je ona to pokušala da zataška? - upitao je Darko.

- Držimo se ovog što sam ja rekao - rekao je Gastoz.

- Da li si i u kojoj meri složan sa Anđelom da ne trebaš da se mešaš u rasprave? - upitao je Darko.

- Pa mi nemamo naše sukobe, pa moram da se mešam u tuđe. Ja znam gde vodi kada se Ena i Peja upale i zato sam hteo da ih sačuvam, dragi su mi i jedan i drugi. Gastoz je pokušao sve to da smiri - rekao je Gastoz.

- Nisi mi odgovorio na pitanje da li misliš da je Anđela u pravu ili ne? - upitao je Darko.

- Nisam ja tolet papir da me ljudi iskoriste. Kada se nama nešto loše desi, ljudi to likuju. Ja ne mogu da se iskontrolišem u tim momentima. Svaki put kad to uradim, tako se i osećam. Sprečio sam mnogo sukoba ovde i to je moja prirodna - rekao je Gastoz.

- Da li mnogi mogu da koriste Anđeline reči u sukobu s tobom? - upitao je Darko.

- Bilo je to za Terzu, ali ja to sve balansiram u mojoj glavi i sve postavim na moje mesto. Ja itekako sam plovim kroz život, ali pustim je da se ispriča - rekao je Gastoz.

- Njega je korda isprovocirao i ja sam ti rekao da se ne svađaš s njim da - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš to što je Ena na potpuno drugačiji način vaš razgovor prepričala Milovanu? - upitao je Darko.

- To nam je rekao Milan, ali ona nije želela da se ja svađam sa Anđelom. Može da se tumači na svakakve načine - rekao je Gastoz.

- Ja sam ovo već objasnila, ali sam to rekla u najboljem mogućem kontekstu - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić