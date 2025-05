Drago mi je što sam uspeo da odvojim Peju: Ivan upalio gnusnu vređalicu i žestoko se ostvrio na Enu Čolić! Pljušte teške uvrede (VIDEO)

Haos tokom glasanja!

U toku je još jedna anketa, a Veliki šef zadao je takmičarima da glasaju za osobu koja najviše iritira. Ovonedeljni vođa Jovan Pejić Peja dao je reč Eni Čolić.

- Na prvom mestu je naravno Sanja Grujić koja sebe naziva veštom manipulatorkom, a ja bih rekla podmukla manipulatorka koja ovog dečka drži u kandžama. Izgovara mu odvratne stvari i rekla mu je malopre: "Nemoj slučajno da piješ kafu koju su poslali moji roditelji, nego kupi svoju". Ona je rekla da sam krava sa teletom jer sama izdržavam svoje dete, koje je degenerično i sklepano na velikom odmoru, kako ona kaže. Isto je svog momka nazvala udomljenom džukelom, a ona ga je odvojila od porodice. Drugo mesto Aneli, umesto usta poseduje analni otvor na svojoj faci. Kad izgovara reči zvuči baš kao to što izlazi iz b*lje. Treće mesto mi je Ivan Marinković. On pije vinjak na gajbi i hvali se kako je spavao sa Gocom Tržan. Provokatori nikad ne mogu da se uporede sa ove tri bagre - govorila je ona.

- Mene obično iritira ljudska glupost, ne može da me iritira neko ko mi je inspiracija. Ova bedevija i oštrokondža ne može da me iritira, smrduša pokvarena koja plače bez suza. Popeglala se sa svima po Beogradu, uspela da zavede malog Peju. Drago mi je što te iritiram jer sam uspeo da odvojim Peju. Ja ću da se zahvalim Bakiju, shvatio sam da me je počastio jer sam ovog mladog dečaka uspeo da odbranim i više mi se puta zahvaljivao što to radim. Neću da ti dozvolim da uzimaš uloge druge učesnika, a to je da ponavljaš reči na tvoj račun, pa da narodu ubaciš da ti je to rečeno. Ja ću uvek da te podsetim šta si izgovarala drugima, a pre svega meni. Nisam dvostruki NN nego jednostruki i za to ćeš da budeš tužena - govorio je Ivan.

- Evo malo poštovanje prema Peji - dodao je Gastoz.

- Najiritantija osoba koju sam upoznao je Milena Šarac, iritira me ljudska glupost. Broj dva Slađa Lazić. Sad me ne iritiraš jer si sa mnom i treba da učiš, pa će sve to da bude u redu. Treća iritanta osoba koja je isto tako niskointeligenta je Sandra, jer smatram da ima slab vokabular. Kad god nešto ustaneš da kažeš ništa ne kažeš - rekao je Marinković.

