Ovo je gradska profuknjača i najobičnija skotina: Ivan upalio nikad jaču vređalicu i žestoko urnisao Enu Čolić! Trese se Bela kuća (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Peji ću da ponovim ono što sam i prošli put rekao i kad sumiram sve muškarce i kad pogledam Peju nema šta puno da mu se zameri. On je pokazao dosta kulture, o kojoj su svi pričali na početku. Rekao sam mu, a i dalje to mislim, pokazao je neke izokvirene poteze, deluje nekad kao psihički bolesnik i to mi se ne dopada. Mislim da je Ena to prouzrokovala kod njega. Neću da pominjem na drugarstva na koje se poziva, nego ću da se osvrnem na njegovu vezu. Ja sam među prvima rekao da je ovo žena koja je njega pikirila. Ja sam njega pitao da li je moguće da on ne razmišlja o svojoj budućnosti i šta će mu žena koja ima odraslo dete? Sad već mogu da prognoziram da će Ena u "Eliti 9" da pokaže svoje drugo lice, da ne kažem prvo. Ovo je gradska profuknjača, celu sezonu sebe predstavlja kao jako bitnu ženu u ovom gradu. Uspela je kao novi učesnik da se izdvoji iz mase tom rečitošću, neću da kažem elokvencijom. Ona ima harizmu koja verujem da mami gledaoce. Odvratna je žena i ovakvih sam se nagledao kroz Beograd - govorio je Ivan.

- On će sedeti ispred diskonta, a ja ću kad god te sretnem da sedniš na gajbici da te počastim vinjakom - dodala je Ena.

- Kad te ceo Beograd bude izj*bao možeš da dođeš ispred tog diskonta i da popiješ pivo. Za mene si gradska profuknjača, neću o tvom izgledu jer mislim da si ružna. Za mene si jedna najobičnija skotina od provg dana kad sam te video. Ja sam video tvog sina, pomilovala si ga i rekao da mu je lepa frizura, a više ti je bio bitan Peja. Ako ti dete sluša da su te razvaličili da su te Gastoz i Filip razvačili u sedam ujutru, ti treba detetu da spremaš doručak, a ne da te oni prskaju na afteru. Vidim da imaš poriv da imaš da ga izazoveš kad mu pominješ majku jer ti očigledno nemaš dobar kontakt - pričao je Ivan, a ona Enu poslao u izolaciju.

Autor: A. Nikolić