Žestoko prepucavanje: Bukti brutalan rat Ene Čolić i Anđele, pale nikad teže optužbe! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić, koja je žestoko zaratila sa Enom Čolić, prilikom čega su pale nikad teže optužbe.

- Anđela kako komentarišeš što je Ena rekla da si glupača koja treba da oralno zadovoljava momke? - upitao je Darko.

- Nije bila najbolja jer da je bila najbolja, ne bi bila prevarena - rekla je Ena.

- Darko, ja ne mogu da pričam od njih - rekla je Anđela.

- Anđela kao producent - rekla je Ena.

- Šta god da sam, barem nisam pominjala decu i mrtve - rekla je Anđela.

- Zašto si rekla da je Enin najveći blam ulazak u rijalitiji? - upitao je Darko.

- Da, ne mogu da verujem da ona izgovara neke stvari. Od sad ću je zvati Jelena Čolić - reklaje Anđela.

- Maca liza ću ja tebe zvati, to je tvoje umetničko ime - rekla je Ena.

- Nemam problem s tim - rekla je Anđela.

- Otvori onlyfans kad izađeš - rekla je Ena.

- Bogami ti si sa koktelima bliža onlyfansu nego ja koja radim kao frizer. Problem su stvari koje si radila dok si imala svog dečka i stvari koje izgovaraš u svađi. To što ćeš ti da radiš u svom odnosu sa dečkom, to me ne zanima. Peja je neko ko ne zaslužuje loše reči, ja o njemu imam najlepše mišljenje - rekla je Anđela.

- Ena ti je rekla da si ti najveći blam jer si učešćem u šestoj sezoni izblamirala i sebe i svoju porodicu - rekao je Darko.

- Slažem se, nema šta. Stojim iza svojih reči, gledam da ispravim greške - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić