Otvarao sam ti oči, dok su ti ih drugi zatvarali: Peja nikad iskrenije progovorio o Eni Čolić, priznao da je voleo - ona grca u suzama! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Jovan Pejić Peja poslednji je dobio reč kao vođa kako bi dao svoj sud o Eni i Terzi.

- Postavio sam Enu jer nije htela da sluša šta sam rekao na podeli budžeta. Terzi sam rekao sve na podeli i iza svog stava stojim. Smatram da nikad ne bi bio sa Enom niti Ena sa tobom, ali te igre i zezancije: uporedio bih te sa Munjom i Rajačićem - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Enu.

- Ena, čestitam si. Dobila si šta si želela, a to je da te napada cela kuća. Bićeš poznata napolju, nije bitno kako. Nemoj da me provlačiš u sukobu sa Gastozom jer znam da sam bio u pravu. Dao sam ti testise, oba sam ti dao i krvario sam sve vreme samo da bi ti uspela i uspela si. Dobila si šta si želela, a tebi je rijaliti bitniji od života. Uroš me provocirao i to sam dva meseca trpeo, a ti si se družila s njim iz koristi, a mrzela si ga. Ja imam svoje stavove od početka do kraja. Ti želiš u životu da budeš popularna, je*iga. Ja sam ti otvarao oči dok su ti drugi zatvarali, a ti njih nisi slušala. Probudio sam se i osvestio sam se, više se ne vodim emocijama i ne možeš da me izvrtiš. Sve ti je rijaliti, pa sam ti tako i ja verovatno bio. Ovde si ušla spontana, gotivio sam te i sve to. Voleo sam te, iskreno sam te mnogo voleo. Gledao sam da te promenim i da te probudim, ali te je rijaliti pojeo. Pokušao sam da te stopiram i da se ne družiš s ljudima koje ne voliš - reklao je Peja.

- Zašto si se obukao ovako? - upitala je Ena.

- Obukao sam se gospodski da se rastanemo ovom nominacijom. Gledao sam te kao čistu kapljicu, ali si upela u prljavu. Želim ti sve najlepše u životu i da svoje dete obezbediš. Moj i tvoj odnos je završen, više ne postoji - rekao je Peja.

- A o m*dima koje si mi dao, pošto o srcu ne pričaš? - upitala je Ena.

- Treba da ti bude drago da budeš sa svojom porodicom, živi život kao da je večan. Ukoliko juriš popularnost, to brzo prođe. Mene nije naveo put i uvek ću biti ono što jesam. Ostaviću tebe i želim ti da imaš što više glasova - rekao je Peja.

- Je l' je voliš? - upitala je Ivana.

- Voleo sam ovu devojku, ali njena promena za stolom mi je pravila problem u glavi. Krenula je lošim putem i ne znam dokle će stići, ali valjda će stići do cilja. Moj cilj je da nađem osobu koja će me voleti i neće se menjati - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić