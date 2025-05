Ona je pljuvala, a ti si polizala: Sanja razludela Marka, nastao haos! (VIDEO)

Nova drama!

Marko Stefanović i Sanja Grujić žestoko su zaratili jer je on pričao sa Milovanom Minićem, što je njoj jako zasmetalo.

- Ti se svađaš sa celom kući, nisi se ovako ponašala u petici - rekao je Marko.

- Da, jesam. Šta ima da ti se obraća? Rekao je da krišom jedeš supu i pokušao je da te posvađa sa mnom - pirčala je Sanja.

- Samo ti možeš da nas posvađaš ovakvim pričama - dodao je Marko.

- Ja imam obraz - dodala je Sanja.

- Ne pričam ni sa kim, nego sam rečenicu razmenio. Nemoj ti da mi pričaš sa stavovima. Non stop imaš neko d*kanje k*rca. Znaš kad bi me Mima pozvala na bazen posle petice, to je lizanje i pričanje. Ona te je popljuvala, a ti si polizala - govorio je Marko.

Autor: A. Nikolić