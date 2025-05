UHVAĆENA U SVIM LAŽIMA! Luka vikanjem zatresao zidove Bele kuće, ne može više da podnese Aneline obmane i izdaje! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Luka Vujović i Aneli Ahmić legli su u krevet i započeli razgovor nakon emisije. Došlo je do žustre rasprave jer je Aneli uhvaćena u čak tri laži.

- Ja sam toliko razočaran u tebe kao čoveka i osobu. Imaš hrabrosti da spomeneš da sam gledao, a celu noć smo bili zajedno. Ti to spominješ. Šta ćemo za to da li imaš emocije prema Janjušu? Može da te ima za sekund? Je l' treba time da se vodim? Ti se vodiš time - rekao je Luka.

- Nije to rekao Milan nego je rekao Janjuš, po mojj nekoj proceni. Isto tako je bilo i sa Asminom prošle godine - rekla je Aneli.

- Da li ja treba da imam strah? - pitao je Luka.

- Rekla sam da je sreće da sam bila sa takvim momkom jer je Ivan dobar - rekla je Aneli.

- Dam ti poverenje a ti kao da sve jedva čekaš. Tvoja rečenica malopre da ja lažem da se ne bi svađao, da li podržavaš tu rečenicu. Zamisli kako ti mene omalovažavaš pred drugom osobom. Slagala si me da Dača ništa nije rekao za mene. Slagala si me za Đedovića da ništa nisi rekla sem rečenice za pričanje gde si me oblatila najstrašnije. Sad si me slagala. Kakav sam ja u očima drugog muškarca kad me blatiš pred njim - rekao je Luka.

- Ti si mene lagao, odeš u pušionu kod Sandre - rekla je Aneli.

- Kad ćeš da mi vratiš poverenje? Važi, Aneli - rekao je Luka.

- Klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Ideš kod drugog i lažeš me! Mrzim žene koje lažu! - vikao je Luka.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić