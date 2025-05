Matora ponovo pokazala da je nula od prijatelja: Gastoza na kvaran način pokušala da navuče na tanak led, on je demolirao činjenicama! (VIDEO)

Ponovo izdala sve!

U toku je ''Igra istina'', a Nenad Macanović Bebica postavio je pitanje Jovani Tomić Matoroj.

- Matora, video sam danas Draganu kada je plakala ispod trema. Koja je tvoja vizija i kako gledaš na celu situaciju o Dragani i njenoj porodici? - upitao je Bebica.

- Pustila sam je da čita čestitke i da razmisli o svemu, ali mislim da joj je jako stalo do mene i da me voli. Mislim da bi trebalo da ode kod porodice i popriča s njima i neće je se odreći, ali će biti ljuti i nikad neće prihvatiti. Sve što ona bude tražila, ja ću to uraditi. Nećemo se razdvojiti jer je jače od nas, jedva čekam da se završi sve i da ona to reši - rekla je Matora, pa postavila pitanje Anđeli:

- Gledala sam tvoj ulazak i rekla si da bez obzira što niste u vezi da ste u dobrim odnosima ti i tvoj bivši dečko, da li bi ostala u kontaktu i dalje s njim i da li bi ti smetalo kada bi se on video sa bivšom? - glasilo je pitanje.

- Sve najbolje imam ikad da kažem o bivšem dečku, znao je da ulazim i pre nego što smo raskinuli. Da je trebalo da traje, trajalo bi. Nismo se poklopili u ciljevima, ali imam sve najbolje da kažem. Dok sam u vezi sa Gastozom iz poštovanje prema njemu se ne bih čula s bivšim. Ukoliko bi Gastoz imao šta da reši sa bivšom, neka reši - rekla je Anđela.

- Ja sam sa bivšom završio, da nismo završili ja ne bih bio ovde. Ne znam šta vi mislite i peglate da sam ovde u vezi zbog rijalitija. Je l' to ono kao zato što moram sam sa Anđelom? - upitao je Gastoz.

- Gastoz i ja smo imali totalno različite bivše veze - rekla je Anđela.

- Ja sam te u hotelu razumela da si do samog ulaska bio ovde sa njom u lepom odnosu. Da li ćeš se javiti ukoliko te bude pozvala? - upitala je Matora.

- Jedino p*derski sa tvoje strane je da me navlačiš da se otvaram ovde. Da napraviš palačinke ne možeš samo s jednim jajetom, tako da prc. Evo u najboljim smo odnosima i jedva čekam da je vodim na Tajland - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić