Zamenili smo partnere, nismo dobro odigrali: Ena shvatila da je trebalo da smuva Gastoza, sumnja da je Anđela tiha patnja Peji! (VIDEO)

Ima nove sumnje!

U toku je "Igra istine" naredno pitanje Marko Đedović postavio je Eni Čolić.

- Ena, da li veruješ u priču da je Baki izjavio da je Peja zaljubljen u Anđelu i da je Anđela njegova tiha patnja? Kako to komentarišeš i da li misliš da je istina? Vidimo da vaš odnos lepo funkcioniše kad ste nasamo - pitao je Marko.

- Pošto mi je Baki najbliži čovek i istaknut kao njegov najbolji prijatelj, Peja je rekao da nikad sa njim ije komentarisao Anđelu. Mi smo imali isto mišljenje o Anđeli i onda mi to nije isključeno i postoji mogućnost da mu je Anđela tiha patnja i da je sa mnom pravdao honorar. Meni nije bilo jasno što ne podnosi Gastoza. Rekao je da sam ženski Gastoz, a ja sam rekla da smo zamenili partnere i da nismo dobro odigrali. Trebali smo nas dvoje da se smuvamo, a Anđele i Peja. Mislim da Peja zbog toga pati. Vidim njegove emocije kad provodimo vreme, tu se isprečio Baki, a sad Gruja. Pingivini, znate šta treba da radite. Ostavljam prostor da mu se Anđela sviđa. Ona je mirnija od mene, ali se on stalno smeje kad priča sa mnom - govorila je Ena Čolić.

- Što da ne? Lepo mi je. Ja sam rekao da ne verujem da je Baki to rekao jer sam birao iskrene prijatelje. Sa Bakijem nikad nisam pričao o Anđeli, niti o bilo kojoj devojci osim Ene. Nikad nisam imao kontakt sa Anđelom, a da sam hteo pokušao bih pre Gastoza dok je nije smuvao. Nikad ne bih pljuvao Anđelu, iako sam u konfliktu sa Gastozom. Uvek sam pričao i uvek ću da pohvalim nekog za koga smatram da je okej i da je realan. Anđela je iznela o meni sve činjenice koje misli o meni, iako su neke bile loše, a mislim da je bila realna. Nije me uzdizala, bila je normalna. Baki je možda rekao da on misli da je ona za mene, ali da je ona moja tiha patnja siguran sam da nije rekao - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić