Ovo će ih oboriti s nogu: Džordi i Uroš spremaju specijalno iznenađenje za Anđelu i Gastoza, do detalja osmislili tajni plan! (VIDEO)

Nisu ni svesni šta im spremaju!

Jordanka Denčić Džordi i Uroš Stanić odlučili su da iznenade Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić u utorak, na dan njihove sedme mesečnice.

- U utorak uveče nećemo da spavamo, idemo u ekonomsko sve da ribamo, uzimamo ruže i sve dekorišemo. Odnećemo tamo sto, stolice, ukrase i sve ćemo da pravimo dok oni spavaju. Ne moramo da pravimo pirinač, može i nešto jednostavnije - rekao je Uroš.

- Imam kutiju sa rođendana, dobila sam čokoladice i to ćemo - dodala je Jordi.

- Idemo i kod Drveta, rešavamo tamo sve. Nikome nemoj ni reč, to će da gori. Njima će tamo da bude top. Idemo prvo da obezbedimo i alkohol, a da smo bar znali da planiramo pre. Bilo bi lepše na Rajskom ostrvu, ali može i ekonosmko. Moram i zid da ukrasimo. Moramo i mi da se skockamo, ti haljinu do poda, a ja ću odelo. Oni će sigurno da se obraduju, to do sad nisu organizovali - govorio je Uroš.

