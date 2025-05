Mislio sam da je mangup, a on je najveća blamaža: Mića demolirao Anđelu i Gastoza, posle ovoga će tek nastati karambol! (VIDEO)

Besan kao ris!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Lepog Miću koji je progovorio o sukobu sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Odnos sa Anđelom nemam nikakav, niti me interesuje više nikad u životu. Ona je mene vređala i branila devojku koja ju je juče masakrirala. Luka je vređao Enu, a na to je skočila presveta Anđela i mene najstrašnije izvređala, a ja sam preko toga prešao. Više puta sam spominjao nnjenog oca, a ona će biti svesna kad izađe da li je njen tata zadovoljan zetom. Ona je mene nazvala p*čkom, provocirala i skakala na moje komentare i sad je nju zabolelo šta sam ja rekao, a ona je mene nazvala gejom. Ona sad kaže da nije mogla da podnese kako joj vređam dečka, a nju je on najviše povredio kad ju je bacio sa klupe, uuhvatio je za vilicu i dozvolio drugim devojakam da mu se nabijaju na k*rac. Ja sam njemu psovao mater, jer je pre toga meni rekao da mi j*be sve milo što imam. Kad ga je Karić pitao da li se kaje rekao je za sanduke i još nešto, a on se poziva na naciju? Nacija ga spasila iz zatvora, nacija ga oblači. Ja sam najgori, a šta je on? - pričao je Lepi Mića.

- Ja ne znam da li je Anđela bila sa Pavlom, ali njega možda boli jer je njegov vozač bio sa njegovom devojkom. Šta hoće on? Kao muškarac se maneš tih stvari. On je ušao kao prijatelj Pavla i pitao šta ona radi, presveti Gastoz i Paraskeva Anđela, a onda odjednom veruje njoj i Pavle je smećče. Ne, smeće si ti. Kod Gastoza je sve lažno. Doći će leto, neće biti zajedno, imaće s*ks i šutnuće je, a ona će da se izvinjava, a ja joj se neću javiti. Oni su se dogovorili da bude zajedno do kraja rijalitija, oni dogovaraju emicije, sve je lažno - nastavio je Lepi Mića.

- Kako to da nisu rekli da su se upoznali napolju? - pitao je Terza.

- On sve pamti, kao nije mogao da je zapamti, prelepa devojka i bila je sa njegovim vozačem, pa se ovde upoznaje. On je najveća blamaža na svetu. Mislio sam da je neki mangup. Ja razumem da se zaljubio, pa da kaže: "Pavle, izvini zaljubio sam se", ali on priča da nije znao ko je Anđela. Stefana pitao šta je to Anđela radila, a sve je znao. Oni su najveći prevaranti na svetu. Ona je mene pitala šta da radi sa Gastozom - dodao je Mića.

Autor: A. Nikolić