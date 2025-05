Obožavao sam da lažem, ali... Karić otkrio da je svoj život promenio iz korena, više ništa nije isto! (VIDEO)

Promenio se!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je takmičarima da će danas odgovarati na dva pitanja, prvo je: Šta vam je važnije - Da vas partner nikad ne laže ili da nas laže belim lažima, a da budemo srećni? Dok je drugo pitanje: Da li je moguće da se ljudi vole iako imaju drugačije sisteme vrednosti? Stefan Karić je naredni imao izlaganje.

- Niko ovde ne voli laži, a svi se služimo njima. Ja sam kao mlađi to radio, ali ne volim to više uopšte. Ne znam osobe koje su različite, a koje su opstale. Vidimo i ovde šta vrednuju takmičari, to mi je sve katastrofa - rekao je Stefan.

Autor: N.Panić