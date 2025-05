ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Terza pobesno zbog saznanja o Milici i Urošu, pa PORUČIO: Budi dobar očuh, pošto meni majka mog deteta... (VIDEO)

Šok!

U toku su "pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje Jeleni Ilić i Borislavu Terziću Terzi.

- Hoipotetički kada bi sanali da su Milica Comara i Uroš u ozbiljnoj vezi, kako bi to komentarisali? -glasilo je pitanje.

- Sve najlepše im želim, Milica me ne zanima u tom smislu. Nemam ništa protiv, nek bude sa kim želi, ona me ne zanima u tom smislu, samo dete me zanima -rekao je Terza.

- Malo sam zbunjena, ako je stiglo takvo pitanje... Ona je prošle sezone pričala da joj se Uroš dopada, Terzu pravila ljubomornim sa Urožem. Ja se nadam da to nije istina, a ako jeste ne znam šta bih komentarisala. Ni u snovima ne bih pomislila na njih dvoje -rekla je Jelena.

- Pričali su ljudi kako je Terza prošle sezone ovakav i onakav,a ona je to radila. Što se tiče Milice, meni nije lože, neka bude, ona ima pravo na svoj život. mislim da je Uroš kvalitetan momak -rekao je Terza.

- Ja ne bih da verujem u takve stvari, nikada se ne izlećem sa takvim informacijama. Nije nemoguće i nije nenormalno samo mi je spoj njih dvoje... Milica ima dete i čudno mu je da je Uroš u ozbiljnoj priči jer voli drugačiji život. Smatram to izdajom i ajko ružnim postupkom. Oboje su mi identično odvratni ako je to istina -rekla je Jelena.

- Oni su prožle godine pričali, Milica je sa mnom razgovarala i prepričala san u kom ona i Uroš imaju odnose. Ona i Uriš su se muvali, to je bilo jasno -rekao je Đedović.

- Tada smo mi bili u vezi. on je i Gruji tako, pa mu je bio sa devojkom -rekao je Terza.

- Meni je to malo smešno ako je istina. Ovakvo pitanje ne može da bude koska.

- Sprdnja bre, ja ne verujem u to -rekao je Gastoz.

- Rajačić je dečko koji nije za ozbiljno, mislim da mu je ovo dobra priča za sledeću sezonu. Čuvaj mi dete, šetaj je pošto meni majka mog deteta nije dozvolila. Budi dobar očuh. Ja svoje dete ne vidim, slike neće da mi pošalje. Drugi muškarac je video moje dete. Ja neću da se mirim da bi dete viđao -rekao je Terza.

