Šok nad šokovima: Ivan sa Miljanom ponizio Aleksandru, ona udarila kontru pa se poljubla pred svima sa Kulićevom! (VIDEO)

Šok prizor!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Stefana Karića, Marka Đedovića i Uroša Stanića.

- Zblanuto ste gledali Ivanov ples sa Miljanom, kako ih komentarišete? - glasilo je pitanje.

- Ja jesam, Miljana ga je poljubila u usta. Ona ima pravo da radi šta hoće, slobdna je žena. Miljana je bivša devojka i majka od deteta Ivana Marinkovića, on ima devojku Aleksandru. Miljana je neko sa nekim je on imao s*ks, sa kim ima dete i ko je bio aktivan učesnik njegovog života. Kad je bila "Stoperka" igrali su, Aleksandra nije bila tu, pa se vratila. Svakog bih gledao tako ko je u vezi, a poljubi se sa bivšom, jedino ako im je to normalno - govorio je Marko.

- Meni je samo ta pesma, nije to prvi put da su imali takav performans. Bilo mi je bezveze jer su se poljubili - rekao je Stefan.

- Ono nije bio ples, nego stiskavac - dodao je Đedović.

- Pokazao je da mu je Aleks samo inat da bi Jelenu pravio ljubomornom. Što je dozvolio poljubac, ako poštuje svoju devojku? Ivan i Miljana su blam bamovam, koliko je tu ružnih reči palo. Oni treba da budu korektni zbog deteta, a ne da plešu i ljube se u usta - komentarisao je Stanić.

- Ovo je kupovina mira sa Miljanom, a poniženje Aleksandre - rekao je Stefan.

- Aleksandra, je l' se osećaš poniženo? - pitao je Milan Milošević.

- Ne, meni je drago da imaju dobre odnose jer imaju dete. Ja znam da je ona njega poljubila - prokomentarisala je Aleskandra.

- Ja njega ne mrzim, niti ikad mogu. Opraštala sam ovde svakome sve i svašta, nemaju pojma zašto smo mi plesali, niti zaslužuju da ja budem iskrena. Nije mi glupo da se ljubim - dodala je Miljana Kulić.

- Miljana je jedina osoba sa kojom ću uvek da spuštam loptu. Rekli smo da plešemo, hteli smo pesmu "Da te volim". Drvo je rekli da naši fanovi očekuju poljubac, mi smo se smejali - rekao je Ivan, a Miljana je u usta poljubila Aleksandru.

Autor: A. Nikolić