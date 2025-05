Na stubu srama: Dragana ubeđana da nije IZDALA PORODICU, ogradila se od vrelih akcija, ukućani pokušavaju da je osveste! (VIDEO)

Nikome više nije jasno!

U toku je emisija" Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Dragani Stojančević.

Lažno plačeš kao tvoj bivši dečko Bane Čolak. Nadamašila si i njega. Ti nekome pričaš kako se štiti porodica, odrone ljudski.

- Ne znam lažno da plačem. Bane mi nikad nije bio dečko. Kad mi je teško uvek zaplačem - rekla je Dragana.

- Očigledno je da mi nešto ne vidimo za stolom. Sve što kaže da neće da radi ovde, radi u krevetu. Mislim da njeni roditelji to ne mogu da gledaju. Nastavila je da se ponaša isto nakon pisma. Izgleda da je plakala radi reda. Jeste ostavila utisak malo za decu, ali nema empatiju - rekao je Munja.

- Nejasno mi je to kako je sat vremena nakon toga nastavila normalno da se smeje i funkcioniše. Nije svesna samo postupaka još uvek - rekla je Stefani.

- Dragana se svaki dan saoseća sa njima. Nije joj lako uopšte - rekla je Matora.

- Ne podržavam ove veze. To su za mene nenormalne stavri, one to znau. Sanja se sa mnom ne slaže - rekao je Marko.

Jadna li je majak tvoja. Poslali ti grupnu šolju da se osvestiš i ne blamiraš ih više, a ti dala još veći gas. Crna ovco.

- Uvek postoji crna ovca, a to sam ja. Nismo imale vrelu akciju. Ne prijaju mi pitanja. Šta da mi prija? Stalno mi pričaju da sam izdala porodicu, to nije istina. razumem ih, ali mi ne prijaju pitanja - rekla je Dragana.

- Govorili su mnogi da će se odreći, ali posle zagrle svoje dtee. Ispada hladnokrva. Ovaj put joj je prioritet samo ona sebi. Počinjem da joj verujem - rekla je Anđela.

- Ona ne shvata težinu ovog postupka, ni kako prolaze naše porodice napolju. Prošle godine Šparavalo, kako su ljudi pričali, koliko je žena smršala. Ja sam bio u šoku kad je ispričala za decu u školi. Ona nije svesna - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić