Upalio se kao nikad: Mateja tvrdi da se Peja ograđuje od Ene samo kad je za stolom, on zapenio i odjavio je zauvek: Vređaću je kao konja! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija" Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

Konstatno pričate da je na vašu ljubav otucao Crni sto. Zašto dozvoljavate da najiskrenija ljubav propadne zbog Crnog stola?

- Nije samo sto. Izgubili smo se i nemamo poštovanje jedno prema drugom. Ne sviđa mi se kad se Ena prebaci. Ako odem negde gde su svi pe*-eri, neću i ja biti pe*er. Ona nema to u sebi. Ja sam čovek koji živi običan život, ne brz. Poptovanje je na prvom mestu. Bez poštovanja ne može odnos da opstane. Nisam ni ja fikus u našem odnosu. Voleli smo se, ali crni sto je i te kako uticao - rekao je Peja.

- Njemu je uvek smetao taj sto i moje ponašanje. Dala sam mu primere ljudi koji su mnogo morbidniji od mene, a on ih nije osudio - rekla je Ena.

- Pohvalio sam i Karića i Mateju. Đole me nikad nije povredio i uvredio - rekao je Peja.

- Istina je da smo svašta izgovorili jedno drugom i da verovatno ne može preko toga da pređe - rekla je Ena.

- Samo posebne devojke dovodim u stan, da mogu da ih izbacim na vreme - rekao je Peja.

- Pa koji je on Peja? Na svako pitanje on se ograđuje od mene - rekla je Ena.

- Njoj sam prešao preko mnogo stvari preko kojih ne bih prešao nikad nikome. Ja mislim da je ona imala emocije prema meni, kao i ja prema njoj. Ali mi se ne sviđaju neki njeni postupci. Zamislite da ja ovde govorim devojkama da su ku*ve, ne bih se na taj nivo spustio - rekao je Peja.

- Ovde se i Peja pretvara u drugu osobu. Počeo sam da navodim ENu, njemu Ivan pucne prstima i on skače - rekao je Đedović.

- Najveći problem je što on meni nikad nije verovao. Misli da se ja igram sa njim i da sam ga tipovala. Misli da ne bi mogao da me zadovolji i da me isprati napolju - rekla je Ena.

- Kad smo ti i ja pričali o Eni? - ubacio se Ivan.

- Neću da budem sa nekim u vezi ko mi ne prija - rekao je Peja.

- Deluje kako se ograđuješ od nje za stolom, a vamo sam video kako je grliš - počeo je Peja.

- Ako hoćete da vređam, vređam je od sad ko konja. Ima da radim šta hoću - skočio je Peja.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić