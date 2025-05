Haos ne prestaje: Aneli drami na sav glas, Luka je oduvao! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Aneli Ahmić nastavila je da drami nakon saznanja da je Luka Vujović pravio doručak devojkama sa kojim ona nije u dobrim odnosima.

- On njoj svaki dan pravi ručak. Jutros mi je rekao da sam u pravu, a sad kaže Sanji da je pljeskavica za nju, a jutros Aleksandri. Koji je on kuvar svima pravi da jedu, po ceo dan je u kuhinji. Šta je ovo? On mene ne poštuje jednu sekundu, a kad kažeš budača koja ga maltretirala. Da li sam rekla da je govedo? - govorila je Aneli.

- Nisi - rekla je Kristina.

- Vidiš šta on radi? Da nisi bila pored rekao bi da sam ga uvredila, a ne bih se usudila i nikad više neću da ga uvredim - pričala je Ahmićeva.

- Rekao je da će sad svima da pravi - dodala je Kristina.

- Ja sad moram da se pravim da mi je sve okej i da idem da jedem - žalila se Aneli, a kad je ušla u kuću Odabranih nastala je nova drama.

- Nemoj više da me mešaš - poručio je Dačo.

- Ja sam samo rekla za doručak. Pravio je Sanji pljeskavice, a ona mene vređa. On je kriv, svako jutro mu podmeće doručak, a Sanji pravi pljeskavice. Meni je ta žena rekla da sam k*rva u dr*lja - govorila je Aneli.

- Više nemamo šta da pričamo - poručio je Luka.

- Onda neću ni da jedem. Pravi Sanji f*fici koja mi govori da sam ubila dete, sramota - besnela je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić