KO NE VLADA SVOJIM EMOCIJAMA, TAJ JE ROB: Luka progovorio o svom sukobu sa Aneli, pa žestoko isprozivao Gastoza i Stanića! (VIDEO)

Napeto do samog kraja nominacija!

Aleksandra Nikolić nastavila je svoje izlaganje tokom nominacija Odabranih.

- Ja samo da kažem da ću i pored toga što sam istakla da su Milovan i Ivan moje greške, ja nominovati Jordanku jer mi je izgovarala najgore stvari - rekla je Aleksandra.

- Evo, ja sam žrtva, mene je isprozivala moja bivša devojka Aneli. Sinoć sam razmišljao da nemam karaker, ni stav, jer sam prešao preko nekih stvari. Onaj ko ne vlada svojim emocijama, sam je svoj rob, to je činjenica. Ono što sam ja shvatio je da su mene emije počele da vode. Što se tiče mog odnosa, ne želim više da se pravdam, to je jasno kao dan. Što se tiče nekih postupaka, određenih ljudi ovde, to je skandalozno. Gastoz je imao pravo da kaže mnoge stvari, je katastrofalno to što je Mići izgovorio najmorbidnije reči. Stanić je takođe osoba koja udara ispod pojasa i namerno radi neke stvari, vređa najstrašnije ljude. Nominujem Stanića - rekao je Luka.

Nominovani od strane Odabranih su Ivan Marinković i Anđela Đuričić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.