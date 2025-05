SVAKU PRIČU JE IZVRNULA: Ivanija istakla da je detektovala Draganino pravo lice, pa otkrila do kakvog zaključka je došla! (VIDEO)

Napeto do samog kraja!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja najviše voli da izvće istinu. Naredna je svoj stav izrekla Ana Nikolić.

- Korda je na prvom mestu. Mene je prvu lagao, a onda sve ostale. On je postupkom koji je napravio dokazao ko je i šta je, to je jasno kao dan. Na drugom mestu je Aneli. Stalno menja svoja izlaganja vezana za Luku. Luka je na trećem mestu - kazala je Ana.

- Na prvom mestu je Sanja, na drugom, Aneli, a na trećem je Luka - kazala je Mimas.

- Na prvom mestu je Dragana, ne sluša šta joj se govorio, izvrće sve uvek. Ne odgovara konkretno. Pokazala je da je svaku priču izvrnula, sve je uradila u svoju korist. Izašao je klip kako se ljubi sa Matorom, a ona je to negirala. Ona negira da je imala se*s sa Matorom, svi misle drugačije. Što se tiče drugog mesta, Korda je tu. On je pet verzija različitih izrekao kad je reč o njegovoj prevari. Vidi se da je težak lažov. Na trećem mestu je Luka, on je težak lažov - kazala je Ivanija.

- Gruja, Mimas i Mrvica. Prva tri mesta će biti oni. Oni jedni drugima izvrću istinu - kazao je Đedović.

- Na prvom mestu je Mimas, koja je okoreli lažov. Na drugom mestu je Aneli, a na trećem je Dača - istakao je Korda.

- Korda, Mimas i Mrvica - kazao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.