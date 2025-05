Haos u Beloj kući: Peja optužio Enu Čolić da igra rijaliti, ona urla iz petnih žila jer ne želi da ispadne paćenica! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su na imali prilike da pogledaju kako Ena Čolić saopštava Jovanu Pejiću Peji da ne želi više da ga vidi u životu. Voditelj Milan Milošević dao je reč Peji.

- Kad budemo izašli videćemo se u Narod pita. Ja od nje tražim da bude iskrena, ali ona nema to u sebi. Vodi se time kako ja pričam, tako se odvija ceo nas odnos - rekao je Peja.

- Ti si muškarac - rekla je Ena.

- Što se ne ponašaš tako kad smo u vezi? Ja nisam navikao da me kroji devojka po sebi, navikao sam da ja imam glavnu reč. Ja nju ne vidim da stane pred hiljadu ljudi i da vidim u njoj jačinu, nego samo bljuje vatru. Dosta smo različiti jer ja vidim da sam ja iskren, a ona nije. Nelogično mi je da ne gleda stvari koje sam joj govorio - rekao je Peja.

- Baki stalno govore da se vas dvoje mnogo volite - rekao je Milan.

- On je i rekao Eni da vidi da me voli, ali on je u nekim trenutcima bio zatvoren. Ja sam jedino njoj dao pristup da može da me iznervira. Njoj karma vraća svoje jer je rekla da se poljubila sa Munjom, pa nije. Onda ustane Gastoz i kaže da se poljubio s njom, pa nije. Kakav je osećaj? Ona ne staje jer je vuče rijaliti, ja ispadam kao ker neki ovde. Meni ne treba da me neko od žena vrti, a ona to radi - rekao je Peja.

- Izašla sam na anketi kao najveća paćenica ovde, sad mi opet ne dozvoljava da pričam. On se tripuje da ja njega hoću da krojim, a onda mu smeta što se upravljam po njemu - rekla je Ena.

- Ja ti zameram što komentarišeš druge teme i što se mešaš. Malopre ustaješ i pričaš da Aneli nije oprala kosu, koga boli ku*ac?! Desi se da ti ne opereš kosu - rekao je Peja.

- Kada? - upitala je Ena.

- Desiće ti se, a onda ćeš doći i plakati - rekao je Peja.

- Juče mi je ova ku*ava rekla da imam tri kose na glavi, zato sam joj rekla da nije oprla kosu. Puštaš me namerno da ispadam paćenica - rekla je Ena.

Autor: N.Panić