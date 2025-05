Uplatiću mu banju da ode na bolovanje: Gastoz ubeđen da je Pavle ljubomoran jer je Anđela srećna, brutalno opleo po njemu! (VIDEO)

Samo ga ponižava!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Pavlu Jovanoviću, te je istakao da je Pavle ljubomoran na njega jer je Anđela srećna u vezi s njim.

- Zbog čega si se posvađao sa Anđelom tokom reklama? - upitala je Ivana.

- Svađamo se oko mentola jer kako je progovorila, ovaj imbecil Ivan joj je progovorio, a ja sam ga vratio na mesto. Ona me ubeđuje sada da mu ja dajem prostora, ali svaki put kad smo mi u pitanju on hoće da iskoristi priliku da nas sabotira. Sad ona meni objašnjava da sam ja taj krivac jer se on pali na mene - rekao je Gastoz.

- Bitno je da mu bude fokus na voditelju, a ne na ovim ljudima sa strane - rekla je Anđela.

- Ja ne znam što se ona nervira kada je on zato i ovde - rekao je Gastoz.

- Gastoze, prokomentariši mi izjave od Pavla, odnosno da ga je najviše pogodilo što si počeo da muvaš Anđelu s vrata? - upitala je Ivana.

- Ajde da mu platim banju deset dana da ode na bolovanje, stvarno nemam kodeks, nema šta. Ukoliko je poenta cele priče da ja nemam kodekse i da sam smuvao njegovu bivšu koja mu i nije bivša. Ja ne prihvatam da sam prekršio kodeks jer se Anđela i dan danas šokira na to pitanje. U slučaju da on jeste bio sa Anđelom, obzirom da je imala onaj krah u Zadruzi 6, a sad je napokon srećna sa mnom. Ne znam zašto se ne pomiri s tim da je ona srećna ili ćemo opet da unakažavamo Anđelu Đuričić?! Ona kao da za to ovde služi - rekao je Gastoz.

- Da li misliš da se preko Anđele prelomilo to što Pavle kaže da i mu skinuo ribu? - upitala je Ivana.

- Od trenutka kad sam čuo za onih sto evra, meni je sve jasno bilo. Ili će njemu da se obije o glavu ili o meni, mesec ipo dana smo ovde i nadam se da nećete biti na lekovima dok se mi ne suočimo - rekao je Gastoz.

- Pavle nije rekao da su oni bili u ljubavnoj vezi, ali su u međuvremenu bili pre Zadruge 6 - rekla je Ivana.

- Znači on je neko ko bi pustio svoju devojku da uđe u rijaliti?! - upitao je Gastoz.

- Ne uklapa se to što je onda izjavio da me on dopratio do kapije Zadruge 6. Kako me onda on dopratio na ulazak? Ja stojim pri tome da bi on mogao da dođe uvde da ga isprekačem na finjaka, nek se samo usaglasi koja je priča tačna - upitala je Anđela.

- Ne zaboravite da se i dalje ne dozvoljava Anđeli Đuričić da bude srećna - rekao je Gastoz.

- Šta je presudilo da ipak veruješ devojci koju znaš nekoliko dana, a da ne veruješ momku s kojim se družiš par godina? - upitala je Ivana.

- Požuda, ljubav, strast. Njemu da zavrcka neka moja ovda, on bi baš odbio. Meni mnogo više odgovara da verujem njoj - rekao je Gastoz.

- Otkad je Pavle tema, gledaoci su primetili da vam je odnos zahladneo? - upitala je Ivana.

- Danas je Anđela povodom uključenja klime uzela ćebe i stavila na njenu stranu, pošto ja kad nju zagrlim pod ćebetom onda ne mogu da dišem. Isto nam je sve kao i do sada, ali preksinoć nismo spavali zajedno, ali sve je okej. Mi nemamo problem, tu smo gde jesmo - rekao je Gastoz.

- Kako planiraš da se obratiš Pavlu kad ga budeš video? - upitala je Ivana.

- Pitaću ga da li je normalan i da li je moguće da ne želi da devojka bude srećna?! Otkud tolika fama oko s*ks kombinacije - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić