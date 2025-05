Karambol u Beloj kući: Karić konačno razvezao jezičinu i brutalno izvređao Gastoza u tandemu s Lepim Mićom, on im nikad žešće zapušio usta! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Mislim da beže od suštine i poente. Suština je jedina ta što je Gastoz priznao da nije imao kodeks, odnosno je priznao da je Pavle bio sa Anđelom - rekao je Karić.

- Važi, onda si i ti bio sa mnom pošto se o tome nagađalo - rekla je Anđela.

- On je priznao krivicu i time nam dao sumnju da su Anđela i Pavle bili zajedno - rekao je Karić.

- Ti si bio jedan od učesnika kojeg je Gastoz pitao: ''Šta je Anđela toliko uradila?'' - upitala je Ivana.

- Pravili su se da ne znaju ništa jedno o drugom, ali pokušali su da zataškaju priču o Pavlu - rekao je Karić.

- Kako kada Karić traži poligraf, svi mu veruju, a meni ne veruju - rekla je Anđela.

- Malopre si rekla da si ga tužila, pa da ćeš ga tek tužiti - rekao je Karić.

- On je sad izrevoltiran što je Gastoz uspeo da bude sa mnom, a on nije - rekla je Anđela.

- Ima pravo da priča sve - rekao je Karić.

- Eto on sad želi da se Anđela blati? - upitao Gastoz.

- Ti si trebao da dođeš kod mene da ti održim čas kodeksa. Ne znam zašto nije pitala advokaticu o tužbi za Pavla - rekao je Karić.

- Imam toliko tužbi da kada bih se svakom pojedinačno bavila, morala bih po pet sati ranije da odem na sud - rekla je Anđela.

- Mi smo ležali u krevetu i pitao sam je: ''Da li ste bili zajedno?'', šta je problem? - rekao je Gastoz.

- Jasno mi je da je Pavle pričao čoveku za Anđelu - rekao je Karić.

- Sve što on priča je sve objašnjeno - rekao je Gastoz.

- Šta ćemo sa Pegijem, je l' spomenuo on Anđelu? - upitao je Karić.

- Pegi, samo rokaj. Sve što ti leži na duši, pucaj po svim šavovima - rekao je Gastoz.

- Eto, samo rokaj. Ja sam mom ocu rekao da ne spominji Milenu jer smo dobri. Ja sam rekao svom ocu, a kamoli svom prijatelju - rekao je Karić.

- Meni odgovara, samo neka roka - rekao je Gastoz.

- U rijalitiju su, zato mu i odgovara. Ja sam ustao i rekao mom ocu da budem li video još jednom da pljuje Anđelu, da ću mu se ja izviniti javno - rekao je Karić.

- Ti braniš Anđelu od Pegiju, a ovde si na Pavlovoj strani - rekao je Gastoz.

- Ti si potvrdio Pavlove reči - rekao je Karić.

- Ne nisam, rekao sam: ''Ako smo po njegovoj priči'' - rekao je Gastoz.

- Poenta je što ti imaš u glavi to što ti je prijatelj rekao - rekao je Mateja.

- Ako je to tako, on je prodao prijatelja i to je to - rekao je Karić.

- Nije lepo što sam ja njemu ili on njoj? - upitao je Gastoz.

- Nije lepo to što si ti uradio. Meni je bilo totalno bezpotrebno pitati Anđelu posle reči svog prijatelja. On može da zaboravi na prvo mesto posle ovih morbidnih reči koje je rekao Mići. Za mene će to biti najveća boleština koja se dogodila - upitao je Karić.

- Sram te bilo, zapamti ove reči - rekao je Gastoz.

- To je šlag na torti, posle mnoštvo stvari koje je radio. Ti sebe pokazuješ kakav si, a ne onog koga psuješ - rekao je Karić.

- Šta onda da radimo Lepom Mići? - upitao je Gastoz.

- On se ne takmiči - rekao je Karić.

- Je*em ti mater - rekao je Mića.

- Mićo, je*ao bi vam mamu, ali mi ne dozvoljava devojka. Pišem ti po grobu, ali mi ne dozvoljava devojka. Za stvari koje si rekao mojoj devojci, pišaću ti po grobu - rekao je Gastoz.

- On nema nikakve moralne kodekse - rekao je Mića.

- Iz ove priče bi Stefan Karić bi bio mnogo monstruozniji, ali se cima zbog plasmana. Zabole me ku*ac i za plasman i sve. Kad je moja devojka u pitanju, ja nemam kočnice - rekao je Gastoz.

- Gastoze na šta si mislio kada si rekao da se Karić suzdržava? - upitala je Ivana.

- Suzdržava se komentarisanja ovde da bi mu plasman bio bolji, a ja koji branim ovde svoju devojku ispada da sam monstruzno. Neko se zbog plasmana je*enog suzdržava - rekao je Gastoz.

- Meni je drago što mi je Gastoz rekao da nije aludirao na one stvari za stolom, a sada je potvrdio - rekao je Karić.

- Ja nikad neću ćutati ovakvom imbecilu poput Lepog Miće koji vređa Anđeline roditelje. Sada je cela nacija došla do zaključka da mi plasman nije bitan i drago mi je da napušavam čoveka koji se ne takmiči - rekao je Gastoz.

- Videli smo mu reakciju nakon moje rečenice da mu moj plasman nije bitan - rekao je Karić.

- Meni je sad jasan što je ovaj momak uvek na mestu. Zato što ima jako dobrog mentora koji podržava nasilje u porodici kod Uroša, čovek koji podržava što su Anđelini klipovi na internetu - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić