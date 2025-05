Karić vas održava u vezi: Bebica demolirao Anđelu i Gastoza, shvatio šta je glavni problem njihovog šokantnog ponašanja! (VIDEO)

Haos u Beloj kući ne prestaje!

U toku je još jedna "Igra istine", a naredno pitanje postavio je Luka Vujović Jeleni Ilić.

- Da li veruješ da Uroš napolju tebe čeka i da li ti je to bitno? Ne mogu da provalim da li imaš želju da ga vidiš ili ne i kakva bi ti bila reakcija da on uđe - pitao je on.

- Znaju ljudi sa kojima provodim vreme kakve su mi emocije i on to čuje. Kroz pitanja sam čula da je pričao lepe stvari o meni, o našoj vezi. Sigurna sam da su njegove emocije iste kao i moje, ali pošto znam kakav je i kako živi ne mogu 100% da verujem da je veran, iako bih to volela. Jedva čekam da izađem i saznam d li je bio dobar. Moje emocije su iste, samo su još zrelije i sad sam 100% sigurna koliko ga volim - govorila je Jelena.

Jelena je postavila pitanje Nenadu Macanoviću Bebici.

- Šta misliš o sukobu Gastoza i Miće? Ja se umalo nisam posvađala sa Bebicom danas i mi se ne slažemo uopšte oko toga - pitala je Jelena.

- Mislim da je isforsirano. Njih dvoje su se pogubili pokušavaju da brane svoju vezu. Ovaj sukob nije počeo juče, nego kad je Mića pevao na bazenu. Gastoz mi je sad beton, ne da si najgori nego... Niko te ne mrzi nego pokazuješ koliko nisi normalan - rekao je Bebica.

- Dođi sebi, budalo. Sram vas bilo, ti si mu ćerku psovao i pljuvali ste se. Ti ćeš da pričaš o Gasotzu? Vi bre niste normalni, treba da vas pustimo da se blamirate - dodala je Anđela.

- Dva puta si mu rekla da je p*čka i poslednja si koja je trebala sve da mu kaže jer si ti pričala da je on tvoj jedini prijatelj ovde. Kad je bio haos na bazenu tad si trebala da zaustaviš. Što ti na tatu nije mislio kad te je bacao po podu i vucarao ovde? - govorio je Bebica.

- Matoru ste razapeli jer je kao njegov prijatelj meen vređala, a Mići ćutite koja vređa moj izbor - rekla je Anđela.

- Šta ti pričaš kad on priča sa Lukom danas? Vi ste isti. Dve nedelje i pet negativnih pitanja, pa ste skočili kao nenormalni - dodao je Bebica.

- Najbolje je da mu opsuješ ćerku i da ga pljuješ, a onda da mu budeš dobar prijatelj - nastavila je Đuričićeva.

- Anđela sve radi da bi sačuvala vezu, ona je pogazila sve što je ovde zastupala. Zahvalite se Kariću što postojite. Vas su pitanja okrenula naopako. Sve si promenila kako bi bila sa njim. On priča da u snu j*be druge devojke, a ti prelaziš preko toga. Jedva čekam avgust mesec i "Narod pita", pa da čujemo šta će da priča o tebi. Beži bre, Anđela, ti si sve pogazila - nastavio je Bebica.

- Ja svoju vezu imam i brinem i čuvam je. Ja ne prihvatam stvari koje ti prihvataš, ali zbog Teodore to neću da pominjem. Ja nju poštujem i ona mene, a tebe treba da bude sramota, ali pokaži se - pričala je Anđela.

- Treba da vas bude sramota, napali ste Miću jer je rekao da ti je tata p*der, a nisi ništa rekla kad te je vucarao po podu. Vas Karić održava u vezi ovde, zahvalite mu se što postojite - dodao je Bebica.

- Bebo, svesni smo koliko ti vidiš stvari. Ti si čovek koji vidi i sve zna. Mi uživamo dok ti pričaš, volim da iznosiš stavove. Volim da čujem kako treba biti u vezi od tebe - rekao je Gastoz.

