Žestok sukob Matore i Gastoza: Bljuju vatru jedno na drugo, posle ovoga više nema nazad! (VIDEO)

Totalni karambol!

U emisiji "Pitanja novinara" voditeljka Ivana Šopić pozvala je Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, kao i detalje koje je Pavle Jovanović izneo o njima.

- Matora, mnogima je zaparalo uši tvoje pitanje Anđeli da komentariše svog bivšeg, a pomenula si i Dastozove bivše. Da li si mislila na Pavla Jovanovića? - pitala je Ivana Šopić.

- Nisam, rekla sam da mi je svejedno, a više sam očekivala Gastozov odnos jer mi je pričao lepe stvari za njegovu bivšu devojku. Anđela je imala lepe reči za bivšeg dečka, a Gastoz za bivšu devojku, pa ako je završeno na lep način što se ne bi javili? Mene je ta tema zanimala, Gastoz nije hteo puna da priča i zanimalo me je kako bi mi rekao neke stvari jer sam ja došla sa informacijama. Ja je nisam upoznala, povezala sam neke stvari. Kad sam ušla bilo je zanimljiviji odnos Anđele i Stefana, nego veza Anđele i Gastoza i ovo što Pavle iznosi neke stvari, sećam se da voli da dosoli neke stvari, ali ne verujem da sve laže. Tema mi nije Anđela, nego Nenadova cela priča i to sam povezala sa stvarima koje je Pavle pričao o Gastozu. Ja sam pogledala kako je sa dokazima tvrdio neke stvari o Gastozu koje nisu vezane sa Gastozom, pa mi je došlo da je neko ko je razočaran u Gastoza skupio u kontakt sa njim, pa je normalno da prodari sujeta i kompleksi. Nenad i ja smo imali situaciju da smo imali zajedničku kombinaciju i poslao mi je jednom poruku da se više ne obraćam na taj način toj devojci jer je on u priči sa njom. On je meni bukvalno zapretio, pa mi je normalno da je i Pavle bio osujećen. Evo da se ispostavi i da je lagao Nenada. Nisam došla sa lošom namerom, nikad ne bih rizikovala da dobijem kaznu, ali na kraju je došlo na moje da njegovi prijatelji koji ne žele da se mešaju i ne daju negativne izjave za Anđelu imaju mišljenje ili su nekome rekli, pa je neko rekao meni - govorila je Matora.

- Da li hoćeš da kažeš da njegovi bliski prijatelji ne podržavaju Anđelu, ali neće da se izleću? - pitala je Ivana Šopić.

- Vrlo moguće, nisam išla da ih zovem. Meni Ermina isto pokušava da skrene pažnju, a kad bi se prešla granica rekla bih joj da ne pljuje Draganu. Ja se slažem sa Stefanovim mišljenjem, ali Nenad je takav i on je egocentrik - rekla je Matora.

- Moja devojka je sa mnom i ja odgovaram šta pričaju. Ako on priča o mojoj devojci, meni to mnogo govori o nekim stvarima, za mesec i po smo napolju. Ja apelujem da nastavi da bude iskren, a ja ću sa njim isto da budem iskren kad izađem - dodao je Gastoz.

- Ja kad sam rekla da Nenad nije Nenad mene je napao ceo sto. njegovi bliži drugari od mene daju izjavem, a ja sam napadnuta da govorim da mislim da je folirant. Onda svi mislimo da je folirant. Stojim iza toga da Nenad kad izađe, ne zbog klipova, ne zbog veze, ali ili će ostati sa Anđelom, ali oseća se tenzija kad se priča o ovome. Imam osećaj da sve gutaju i trpe u sebi - rekla je Tomićeva.

- Ti si rekla da imaju isto mišljenje za mene, ali kakvo veze imaju sa njim? Hoćeš da kažeš da izjavljuju da je folirant? - pitala je Anđela.

- Tako je delovalo kad je ušao, kao kad je došla i čestitka. Ti da nisi u vezi ne bi došao do izražaja, skapirao si da prolaze svađe - rekla je Matora.

- Imali smo period da nismo bili dobro, da li je to pogubno po život? - pitao je Gastoz.

- Imamo svi pravo da sumnjamo kad si rekao da ćete da ostanete do kraja. Ukapirao si da prolaze veze i da je Anđela najupečatljivija devojka, tvoj humor ovde ne dolazi do izražaja. Ovde su veze i crni sto, a ti to ne možeš i samo ti je ostalo da ostaneš sa Anđelom, pa si se pomirio sa tim. Što se tiče odnosa kapiram da on hoće da zaštiti Anđelu, ali ne može niko da me ubedi da dvoje ljudi koji se vole nisu intimni. On to radi suptilno. Ja sam ti rekla sve šta imam, a igre reči ostavi za nekog drugog. Vodićeš ovu igru do kraja, normalno da oni neće da raskinu kao što nisu ni oni prošle godine, a i da raskinu, kako kažu, ne znači da to nije bila ljubav - govorila je Matora.

- U kom god konceptu Gastoz da se pojavi uvek će da bude isti. Ne znam u kom trenutku sam joj bio fejk i da li je morbidno da dvoje ljudi ne mogu da nađu zajednički jezik, a onda postanu dobri i molim Boga da tako bude do kraja? Gde se god Gastoz bude pojavio uvek će da bude Gastoz - rekao je Gastoz.

- Matora, da li misliš da te je Gastoz odabrao kao omiljenu da bi te ispitao? - pitala je Ivana Šopić.

- Jeste, sam je to rekao. Došlo je do toga da je zbog informacija, a ja svakako ne bih iznela ništa. Niko nije vredan da prenosim informacije i niko nije ispred mog oca - govorila je Matora.

- Da li mogu da te odrukam? Neću... Gotovo sad, u jednom trenutku kad sam bio u svom krevetu, Matora koja nikad nije želela da mi prense informacije, bez bubica mi je rekla da je Stefani nju udarila, ali je to posle bila tema. Zar nije i to informacija? Posle ti sve poštuješ i kao nećeš da budeš luda - dodao je Gastoz.

- Da li ste poverovali da je Gastoz hteo da kaže tu informaciju kad je zastao prvi put? Niko nije lud - dodala je Ivana Šopić.

- To je samo tvoje mišljenje. Ja sam želeo da saznam neke stvari, a ona je izrekla stvari o Matoroj, Đedoviću i Mileni i želeo sam da znam o čemu se radi. Isto je, na vama je da verujete ili ne. Ništa drugo mi se nije poverila - rekao je Gastoz.

- Da li si je ispitivao šta znači "maca liza"? - pitala je Ivana Šopić.

- Pitao me je za fetiše, da li postoji još neki klip... Nikad se nismo prekrili, ali kad smo legli da spavamo pitao me je šta se vidi, a ja sam mu rekla da bih mu neke stvari rekla, a da ne mogu ovde, nakon čega si pitao da li je to vezano za Anđelu, a ja sam rekla da nije - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić