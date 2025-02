Imam debele razloge: Aneli naučila na Sandrinim greškama, pa odlučila da se totalno distancira od Luke! (VIDEO)

Totalni karambol!

Goruća tema u 'Beloj kući', odnos Luke Vujovića i Sandre Obradović podigao je čitav crni sto na noge.

- Imam svoje debele razloge zašto ne želim da uđem u vezu sa njim. Garantujem da bi to preraslo u nešto više, žene to uvek osete. Luka nije osoba za vezu, ja to znam - rekla je Aneli.

- Pa koja je onda poetna vašeg ljubljenja? - pitao je Karić.

- Kako smo mi sve mogli unapred da znamo - rekao je Luka.

- Zato ću se ja sada maknuti iz celog tog odnosa, neću da razbijam glavu kako to izgleda napolju - rekla je Aneli.

- Nisi ispravan ni prema jednoj od njih dve, zagrizi makar za jednu, i ispadni muškarac - rekla je Anđela.

- Imam dva zaključka. Mislim da mu je najbitniji rijaliti, zato je i ušao u odnos sa Aneli. Ne dopada mi se što se igrao sa Sandrinim emocijama. Oseća strast prema Aneli, ali mu je najbitniji rijaliti - rekla je Sanja.

- Okarekterisana si kao stroga, a dopuštala si mu odnos sa drugim devojkama - rekla je Sandra.

- Mislim sam da tu nema ničega sem drugarstva. Sama sam kriva što sam verovala de*ilu ovom - rekla je Sandra.

- Muvao je ovde više cura u kući, Sandra mu je bila prva meta. Trebala je od početka da skonta da Luka nije ozbiljan - rekla je Ivanija.

Autor: K.K.