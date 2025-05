Gastozova bivša glavna tema u Beloj kući: Karić i Matora se grčevito bore da odmotaju klupko, on ih pustio da se blamiraju! (VIDEO)

Šou!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a on je svima dopustio da mu postavljaju pitanja o bivšoj devojci.

- Gastoze kada bi stavio na vagu ono što je Matora rekla Anđeli i ono što je Mića rekao Anđeli, ko je gori? - upitala je Ivana.

- Gastoz, Mića, Matora - rekao je Gastoz.

- Šta je tu Gastoz? - upitala je Ivana.

- Najgori. Matora da li ti misliš da sam ja i dalje sa bivšom, pa da sam došao ovde sa Anđelom da zaradim lovu? - upitao je Gastoz.

- Ne, samo ću te pitati da li si se čuo s njom u petak kada smo išli na ručak? - upitala je Matora.

- Ne, ona od ponedeljka nije mogla da me zove - rekao je Gastoz.

- Tvoja bivša napolju je trudna - rekao je Korda.

- Znači ja sam sa Anđelom ušao u vezu da bih uzeo lovu i ostavio sam trudnu devojku napolju - rekao je Gastoz.

- To niko nije rekao - rekao je Karić.

- Čija je to priča? Ko ti je rekao? - upitala je Ivana.

- Karić sklapa priču - rekao je Gastoz.

- Ne, ja to nikad nisam rekao, ali ne razumem potrebu da on pominje Matoroj bivšu - rekao je Karić.

- Nisam ja nju prvi pitao, nego ona mene - rekao je Gastoz.

- Matora, ko je koga prvi pitao? - upitao je Karić.

- Ja sam njega pitala za zatvor u fazonu ko ga je izveo i to je to, a on mi je otkrio - rekao je Gastoz.

- To već menja stvari - rekao je Karić.

Autor: N.Panić