Služiš mu kao krpa da te iscedi: Mrvica ukanalila Mimas i otela joj Gruju, on ne zna šta ga je snašlo! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar porazgovaro je sa Milenom Šarac Mimas, Nikolom Grujićem Grujom i Jelenom Nedeljković Mrvicom.

- Mimas, rekla si da je on krenuo da se ubije, a ti si ga sprečila? - upitao je Joca.

- Rekao mi je da će to da uradi, ali ja sam bila uz njega - rekla je Mimas.

- U kom smislu si me sprečavala? Ja nikad nisam krenuo da uradim, ali sam razmišljao - rekao je Gruja.

- Bila sam tu kada je mislio da mu se ceo svet srušio - rekla je Mimas.

- Valjda je normalno da dečka kog voliš, da mu pružaš podršku - rekla je Mrvica.

- Mrvice što si napravila haos kada si videla njih dvoje zajedno? - upitao je Joca.

- To je bilo najmanje što sam mogla, ja njega uvek smirujem i to je to - rekla je Mrvica.

- Ja sam se vratio devojci kojoj volim - rekao je Gruja.

- Ona je Gruji krpa koju iscedi kad hoće - rekla je Mrvica.

Autor: N.Panić