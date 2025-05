Veza ili kombinacija? Mateja bacio nove sumnje na njegov odnos sa Enom Čolić (VIDEO)

Ne želi da se izjasni!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Ena mi je draža i bliža, čula sam kaok su drugi nominovani i mene nikad nisi uvredila. Jedna si od pet ljudi koji su stali pored mene i uz mene pre i posle Milice. Nisi ljubomorna, ne šlihtaš se, jako si mi interesantna. Psovke mi se nisu svidele, ali vređali su tebe i vređaj njih. Kad uvlačiš druge ljude uvek mislim da si rekla nešto za mene, nadam se da nisi. Pejo, mislila sam da nisi normalan, ali čim si istrpeo komentare od Uroše povlačim tu reč. Super si ovo izdržao i retko ko to može jer on nije realan i odvratan je. Par puta si spomenuo da sam ja flertovala sa tobom, a to nije istina. Jedini dečko koji mi se dopao sa njim sam i bila i to se završilo. Ne mislim da me mrziš, ali me provlačiš kroz negativne ankete. Ostaviću Enu, šaljem Peju - rekla je Sofija.

Posle nje nominovao je Mateja Matijević.

- Ena mi je najbolja prijateljica i jedna od najdržaiš ljudi ovde. Podržavam vas da se ne pomirite, smo vas drugačije gledam jer ste mi oboje dragi. Mislim da ste u vašem odnosu više puta baš ponizili jedno drugo i da su ozrečene reči koje ne sme da se izgovore u jednom ljubavnom odnosu. Ja nju uvek kritikujem, ona meni uvek nešto loše uradi. Ena, urađeno je šta je urađeno, mnogo puta sam te kritikovao. Ne stojim iza tebe za reči, kako si ponižavao, uzimala decu u usta. Što se tiče našeg ličnog odnosa uvek sam potencirao da izbegnemo objašnjavanja jer smo ovde pokazali da smo prijatelji. Mi smo pokazali da smo prijatelji, a da li smo bili kombinacija ili veza ja sam za to da ne pričamo. Neka pričaju šta hoće, a mi smo prijatelji. Peja je od prvog dana meni jako drag momak, pokazao si vaspitanje i kučni odgoj. Dosta si sazreo, svoj početak i ova sad tačka nakon devet meseci je jedna životna škola. Podržavam tvoj stav, iako se boriš sam sa sobom. Smatram da imaš emociju i da te nije prošlo, ali gledam to da niste jedno za drugo. Naravno da ću nju da ostavim - pričao je Mateja.

Autor: A. Nikolić