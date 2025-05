Vređao je žene i svoje prijateljice, ispao je ljiga: Ena žestoko oplela po Gastozu, pa priznala koliko je Anđela BOLJA od njega! (VIDEO)

Razvezali jezike!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Eni Čolić.

- Na prvo mesto ću da navedem Luku jer mi je bio najdraži čovek ovde. Devojka ga je totalno ukanalila, on je drugi čovek. Odlučio se za svoju propast i svoj blam, a to je svesno pristao. Žao mi je zbog toga, ali se ne sladim nego mi je krivo. Drugo mesto Marko, častan i normalan dečko, bio je uvažavam skoro od cvele kuće. Njegova lojalnost nije upitna i žao mi je da takav dečko tako prolazi ovde. Treća osoba Gastoz, juče sam prvi put rekla da mislim da će da pobedi Anđela jer mislim da je 100 puta bolja od njega. Vređao je žene, svoje prijateljice, ispao je đulov i ljiga. On je meni bio omiljeni lik ovde, ja sam za njega najvijala, ali sad više ne jer bi to bila sramota posle svega što je ovde dozvolio sebi, a to je da blati svoju petnaestogodišnju drugaricu koja je majka deteta od 13 godina - rekla je Ena Čolić.

- Prvo mesto i moje najveće razočaranje ovde je Gastoz. Čoveka sam gledao, samtram da je jedan od najzanimljvijih momaka, jeda od momaka koji je uspeo jer je prvi krenuo, jedan je od boljih ljdui koji snima klipove, ali njegovo učešće mi se ne sviđa. Hvalio sam ga, bio sam uz njega, kao i on uz mene. On jeste više puta prećutao kad sam mu nešto rekao, ali sam znao da ga pohvalim kad je dubio na glavi. Kad sam video neke morbidne stvari koje je izgovorio Mići, ne gleda se ko te vređa nego zašto ti njega i to mi se nije svidelo. To mi nije tvoj nivo, tvoj manir. To što si pričao za Enu, zato te stavljam na prvo mesto. Mogao sam da prećutim neke stvari i da te ne navedem, ali to ne bih bio ja kad ne bih bio iskren. Ne mrzim te, ali učešće ti je fuj. Drugo mesto Jordanka, osoba koju sam zgotivio, koja ima detinjastu dušu, naučila je da provocira od drugih ljudi. Treća osoba ena, prebacila je rijaliti na svoju vodenicu i da je napada cela kuća. Svi su ti ovde bili prijatelji, a sad ih napušavaš - govorio je Peja.

- Svi me gazite - dodala je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić