Haos u Beloj kući: Marko Stefanović žestoko odbrusio Anđeli, pa najavio pakao svakome ko se pogrešno obrati Sanji! (VIDEO)

Spreman da se bori protiv svih!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Za vreme sastanka došlo je do žestokog sukoba između Marka Stefanovića i Anđele Đuričić jer ga je ona navela na anketi.

- Ako opravdavaš Gastoza da stoji iza tebe i govori one reči, onda moraš i mene - rekao je Marko.

- Ja se sa njim svaki dan svađam jer ne želim da me brani i zameram mu da me brani jer znam da se branim i ne želim da ga uvlačim u konflikte - govorila je Anđela.

- Ne možeš da mu zabraniš ako ima muški instinkt - dodao je on.

- Naravno da mi je drago da ima taj osećaj, ali meni ne treba da me brani, kao što može i Sanja - nastavila je Đuričićeva.

- Da li si od njega tražila da ustane i da se izjasni za Keti? Meni isto pokušavaju da ubace to i ne dam - rekao je Marko.

- Ne, samo sam htela da budem prioritet. Ništa lično, samo nisi bio ovakav u "Zadruzi 6". Sanja mi je ista otkako sam je upoznala, a ti si se promenio i postao sličan kao ona - rekla je Anđela.

- Nisam razlikovao tad ko su ljudi, a ko je ona. Ovi ljudi su mi niko i ništa, a ona je meni ceo svet. Meni nije problem kolika me vojska napada nego koliku svetinju branim. Možete da me osuđujete, ali ja sam samo hteo da te podsetim da nije stvar jezika, nego ponašanja - dodao je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić