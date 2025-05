Novo poniženje Anđele Đuričić: Gastoz izvaćario drugu devojku, isplivali svi detalji! (VIDEO)

Sanja raskrinkala Gastoza!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Mileni Mimas Šarac.

- Tri osobe koje su promenila svoje ponašanje, na prvom mestu Marko Stefanović. On je bio fin, kulturan, vaspitan i ne znam šta se desilo sa njim otkako je ušla njegova devojka u ovu kuću. Drugo mesto Luka, on je bio zanimljiv i duhovit, sve dok nije ušao u vezu sa Aneli. On je promenio ponašanje, ustaje, skače, vređa i ponižava. Treće mesto Matora - govorila je Mimas.

- Prvo mesto Ena, drugo Džordi i treće Mima - dodala je Mrvica.

- Ja se slažem sa izlaganjem od Mateje i navela bih ljude koji su se promenili prema meni to je Luka, Đole i Gruja - rekla je Sofi Tikačenko.

- Jordanka, Đole i Mima - dodala je Kristina Buđevac.

- Kad sam ušla ovde imala sam isto mišljenje o svima kao i danas. Ne može da vas promeni par slatkiš reči, a ono što ste radili beleži vaše učešće. Munja prvo mesto, on je bio kao diskont i krao je za mene, ali otkako je ukrao Stefanino srce prestao je da krade za nas. Lepi Mića pre me je s osmehom primao u pab, a sad prevrće očima. Mesto broj tri danas je prešao na hvatanje za dojke drugih devojaka. Prešao je na biranje sanduka, on rado j*be sve živo i mrtvo, najmilije - govorila je Sanja.

Autor: A. Nikolić