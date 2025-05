KANTA VEKA: Slađa brutalno isponižavala Mateu, proglasila je Miljanom sa Aliekspresa! (VIDEO)

Jako od samog početka!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o podeli budžeta Matee Stanković.

- Mogu samo da pričaju. Gledala sam da budem donekle ispravna. Suzdržavala sam se da nekome ne je*em mater. Trudila sam se da Đoletu skrenem pažnju ali ej bio neobuzdan - rekla je Matea.

- NJena veza sa Zolom je podjednako lažna kao i njena garderoba koju joj ova njena Roki nabavlja na pijacu. Trebala je malo više da uživa kad je Zola bio tu. Ostaće joj samo iluzija kao i Jeleni. Zola i Miljana dele sve u životu pa su počeli i partnere. Ne zna se koja mu je zgodnija i lepša devojka od koje. Fizički i mentalno izgleda kao neki prosečni... Zola je bio sa njom da ubije vreme. Vredna je devojka ume da počisti,spremi hranu. Nije se ni ona toliko primila. Posle onog udvaranja Matoroj mislim da j eon odustao od svega - rekla je Sanja.

- Generalno ćutim na njene prozivke. Nema šta nije radila i sve je zato što joj se desio taj poljubac na blic. Kvarna je. Koristi situaciju. Gledala sam i pre ulaska da sam njen tip i sve to. Od podele budžeta ima opet da nagovesti da nije bio zadatak da ne bi bila sa mnom. Drago mi je što je Miljana njen tip i njen nivo. Više ne može da prežali što je tu noć odbijena nego što je bio zadatak. Ja sam već tad imala osećanja prema Dragani da bih tu nešto - rekla je Matora.

- Nije me ništa pogodilo. Tri godine se čujem sa Zolom i mi smo mnogo dobri prijatelji. On je ovde rekao istinu o meni i to mu je zamerila njegova partnerka. Ona je Miljana sa Aliekspresa. Ušao je u vezu sa njom jer nija znao da je bila sa njom. Hteo je posle toga njoj da utera. On uživa u haosu. Videli smo da je bila je*ana i odje*ana. Ona mene zove blamom, a ona je blam nad blamom. Rekla sam joj da sam želela da budem sa njim ja bih bila. Zola nije znao kako se preziva pa je napisao "Čolić". Celo leto smo se čuli i naravno da ću biti pozvana na svadbu, ali ne sa njom. Ona je za mene kanta veka. Njena najveća ljubav je bila Miljana. Izgorele su ovde i svako veče su se bambusale. Ova devojka je plakala tri dana jer Matora nije htela da je prihvati za devojku, nije njen nivo. Ona kao vođa mene ne može da nazove Blamolinom nego imenom i prezimenom - rekla je Slađa.

- On je na samom ulasku bio fokusiran na Enu. Rekao mi je da mu nabacim Enu kao što sam mu nabacio Nevenu Savić. Iako je bila ku*avela veka ostala je sa Pejom. Začudilo me što je sad stavio. Iskoristiće te - rekao je Đole.

Autor: A.Anđić