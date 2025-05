Nadam se da nam njegova devojka neće smetati: Matea napravila ŽESTOK TEST u Beloj kući! Potrčci su Sofija i... (VIDEO)

Na ovo niste spremni!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Matei Stanković kako bi saopštila ko će ovu nedelju provesti u sobi za izolaciju.

- Mrvica i Gruja, Sanja i Marko, Terza i Sofija, Ana Nikolić i Luka, Mateja i Sofi, Aneli i Karić. Sofi i mateji nije potreba izolacija da bi se nešto dogodilo. Mrvica i Gruja, htela sam samo da probudim Mrvicu. Ne smem Anu da diram, spuštam nju i Luku. Spustiću Enu i Peju. Spustiću Aneli i Karića. Znam da joj je Karić tiha patnja još od početka. Svašta mi je pričala za njega. Sofija i Marko idu jer vidim već nešto neko vreme. Mi znamo da se nešto dešava. Možda se tu nešto i odigra - rekla je Matea.

- Nisam očekivala. Nadam se da nam neće smetati njegova devojka - rekla je Sofija.

- Ovo je očekivano. Odmah sam ja Sanji rekao kad je ona postala vođa. Sofija ili Kačavenda su uticale na njenu odluku. Izolacija neće biti zanimljiva, bar ću se odmoriti sa svojom devojkom. Zašto bi se odvajali sad, a nismo nikad do sad. Očekivana izoalcija, ali nema veze sa vezom - rekao je Marko.

- Samo ko može da smeta u našem odnosu su njene priče i navalentnosti. Navikla sam da ona bude treća u odnosu i nije navikla da bude voljena. Da mi je Mima i dalje drugarica ja bih stavila nju i Terzu - rekla je Sanja.

- Opustis e lutkice, sutra ćeš u Odabrane - rekla je Matea.

- Posle njenih postupaka je lupila pečat da nikad nije bila birana od strane muškaraca. Moju vezu ne može poremetiti ni Pamela - rekla je Sanja.

- Gledam devojku koju poznajem kako me gleda u oči i govori da me ne ppznaje. Ja od sebe napravim budalu i lažova, a on kaže kako ga je sramota da deli prostor sa mnom. Još 47 dana može da mašta i da maže njemu oči. U svetinju svako ima pravo da uđe. Dečko nije svestan šta ima pored sebe, misli da jeste, ali nije. Ovo je sve foliraža teška. Samo da kaže ono što bi ona želela da čuje. Čim izađu odavde ovo će da se završi. Ako je bar malo normalan ne bi trebao da pređe preko uvreda i svega ovoga. Kako mu se i na koji način obraća, nije mi lep ovaj odnos - rekla je Sofija.

- Ovo je katastrofa. Zola je ušao sa devojkom u vezu jer nije igrao rijaliti. Matea svojoj drugarici pravi priču, a osudile su najstrašnije Aneli. Ovo ti nije trebalo. Krivo mi je što je Matea izmanipulisana sto posto - rekao je Luka.

- Nemam potrebu da idem i da držim sveću svom momku. Mi smo naš odnos gradili kroz ljubav i poverenje - rekla je Sanja.

- Meni je ovo van pameti - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić