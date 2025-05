Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao situaciju između Jelene Ilić i Uroša Rajačića.

- Ne dajem nikakve rekacije. Ne bih se mešao u Terzu i Milicu. Ne vidim zašto je ovoj čukljavoj budaletini bitna Milica. Njen momak zvanični koji je odavde diskvalifikovan se nije oglašavao. Ne može Milica sama da se oglašava ako se on ne slaže sa tim. Ova ku*vetina smrdljiva koju svi žale ne znam šta je očekivala od čoveka koji je po*ebao pet riba i u svaku srvršio. Po svaku cenu hoće pošto joj sat otkucava. Hvala Bogu da mi se nije dogodilo dete sa njom. Ona je čprovalila koji je on mozak i da bi joj i te kako napravio dete. Ona bi ga navukla na to i šutnuča. Za mnom je kukala, a kad pogledam drugu boli je pi*ka. Nismo imali se*s u rijaliti prvih pet meseci jer sam je ptitio, a posle smo pravili dete. Ova od koju sam napravio gospođu iz čijih usta nikad nije izašla nijedna ružna reč u rijaliti sada psuje. Najbitnije joj je da priča da neki majmun koji je iz*ebo pet pi*ki ovde. Ja sam te je*o i mogu kad hoću. Moraš da mu skupljaš 25 hiljada, a ja sam i dalje ovde. Priča kako je baš zaljubljena i želi dete. Nema ovde Milica nikakve veze. Kako može Milica da bude treća? Ako je ušao sa Milicom raskinuo je sa ovom ku*vom. Spremna je i sa saznanjem da teško ostaje u drugom stanju i da joj se sestra porodila, da nađe budalu koja će joj odmah napraviti dete - isrpričao je Ivan.

- Tebe su tvoja deca šutnula - rekla je Jelena.

- Glumiš žrtvu ali u ku*cu. Možeš da se tešiš. Milica je jedina osoba iz rijalitija koja mene ne bi provocirala, jer bi značilo da su zajedno u tome, a to nikakve logike nema glupačo glupa - rekao je Ivan.

- On ne može da bude ni sa jednom dok Jelena ne izađe i ne reše stavari - rekao je Mateja.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić