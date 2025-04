Saga od jutros se nastavlja: Kačavenda i Ivan ponovo zaratili, upetljala se Aneli, ispucala rafal uvreda na Milenin račun (VIDEO)

Haos!

U toku je radio emisija "Amnezija", a sledeći gost je bio Ivan Marinković koji je prokomentarisao svađu koja se desila jutros u Odabranim.

- Blam me da prepričavam. Neko mi je pokrao cigare. Oni su počeli da se smeju, ja odem da legnem kad dolazi Kačavenda. Uroš i Sofija izmišljena neka frka, ja reč nisam progovorio. Kreće Slađa, Kačavenda je*e majku, to je trajalo jedno sat vremena. Ona u tim momentima vidi da ja ne govorim, pa me prozivala i ja i dalje ništa, a nju to izrevoltira, pa uzme da mi baca kutije. Onda sam ja njoj poceo, pa su se uključile Sofija i Ena. Uroš tu koji ne zna na koju stranu da ide. Najbitnije mi je što sam čuo kad je Ena rekla: "Stanite, nas četvoro treba da se držimo zajedno", zapravo je fora u tome. Aneli i ja smo đuskali, pre toga, družili se i to je izazvalo čitav haos. Na kraju sam rekao sad ću da vam je*em majku. Ne znam što se Ana Spasojević uključila - rekao je Ivan.

- Aneli se smejla celo veče nama - uletela je Ana.

- Kačavenda je rekla kako mi imamo neki plan, nije normalna - rekao je Ivan.

- Ja sam rekao Sofiji da joj ne trebaju maramice, da može da ide da se okupa posle se*sa i svašta nešto.Ona je počela da vređa Milicu, da vređa mene i moju majku. Tvrdila je da je majka trebala da me pobaci i da mi je majka ku*va, da sam ameba, le*inar. Govorila je da Milica je*e moju majku. Svađu od sinoć je počeo Ivan, nabedio me da sam mu ukrao slatko. Posle je optužio Kačavendu za cigare, pa su njoj stvarno nestale cigare - počeo je Uroš.

- Ivan je sat vremena ležao sa Leom, nemoj da lažeš. Želi da se druži sa Sofijom, ali ne sme od Milice. Milica nije bu*ala da ne vidi - rekla je Aneli.

- Ja sam juče branio majku, Milicu i sebe od Sofije. Aneli je spustila loptu sa svima, a ja sa animirkom ne želim da se družim. Ona je htela da se druži sa Sofijom - rekao je Uroš.

- Ja njega ne mogu da provalim. Možeš misliti da ja u pušioni provociram njih. Kad sam ušla u Odabrane, videla sam da mi nema kafe i cigara, a Aneli i Slađa su se valjale po krevetu i provocirale. Juče Slađa kaže: "Možeš li da veruješ, nismo se ni uselili a već su im pokrali hranu", to sam čula, ne znam šta je mislila - počela je Milena.

- Slađi je sve polomila. Ona nije bila normalna sinoć - vikala je Aneli.

-Juče si mi se unosila u facu. Zbog al*ohola si počela da zaboravljaš i gubiš sve. Bolje kr*ača debela, nego al*oholičarka - rekao je Đole.

- Juče se Slađa zaklela da se nije odnosilo na mene nego na Enu i Sofiju. Što se tiče stvari, ja sam izvrnula Slađi kofer i torbe, imam pravo da tražim svoje cigare. Marinković je sve uplaio i kao legao i spava. Na kraju mi je rekao da sam mu prošle godine ukrala četiri metle, zamisli. Aneli je Đedovića provocirala celo veče - rekla je Milena.

- Ona je upravo rekla da sam bio pokriven sa Leom i da ništa nisam radio. Jesi krala metle prošle godine? Pokazala si sinoć kakva si. Isprovocirao sam te, mogu da te nateram da mi legneš. Ma neću da se blamiram - rekao je Ivan.

- Meni je ovo smešno. Aneli je provalila da su svi provalili da je veza fejk, pa je podržala Matoru za tuču trudnice. Skontala je da joj veza ne prolazi. Sinoć je celu noć vređala, moja škola od prošle godine. Ko je u ljubavi ne gazi preko mrtvih. Ona baš ide pravim putem - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić