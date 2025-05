Novo poniženje: Anđela obrisala pod Gastozovim dostojanstvom, od ovog nema dalje! (VIDEO)

Prešao sve granice!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić već dva dana imaju zategnutiji odnos, obzirom da je on saznao za njene laži o odnosu sa Pavlom Jovanovićem. Iako je Anđela pokušala sinoć u emisiji da se izvuče, čini se da joj to i nije pošlo za rukom.

Svi su očekivali da će džoistik biti u Gastozovim rukama i da će nakon silnih poniženja koje je pretrpeo od Anđele Đuričić, on biti glavni, ali po svemu sudeći ona nastavlja da diktira ovaj odnos. On je sada ponovo njoj napravio da jede, a do kad će glumiti njenog ličnog kuvara, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Panić