Preokret kakav se ne pamti: Gastoz ponovo stao uz Anđelu i oprao je od svih laži, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Za sve joj pronalazi opravdanje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Anđeli Đuričić koju je nastavio da prikriva i pronalazi opravdanje za sve njene loše postupke.

- O čemu ste sada pričali na stepenicama, primetio sam veliku tenziju? - upitao je Darko.

- Generalno me iznervirala jer stvara sliku da ona meni suflira i onda sam je malo napušio. Ne treba mi ona jer znam sam šta pričam i pišem - rekao je Gastoz.

- Anđela zbunila si se što sam pitao Gastoza da si ga danima napadala, a toliko si ga puta okrivila da je on kriv za sve ovo? - upitao je Darko.

- Nisam danima, to je sve sinoć bila. Ja sam juče pukla i sve to sam mu rekla, ne mislim da je on u istom košu sa Gastozom. Ja sam juče pukla jer on ne želi da priča sa mnom danima i žao mi je što sam ih stavila u isti koš - rekla je Anđela.

- Sinoć si bio totalno pogubljen i zbunjen kada je rekla da je sa Pavlom spavala u istom apartmanu na Zlatiboru. Koliko u tvojim očima menja sliku o njoj da je ipak bila s njim u istoj sobi? - upitao je Darko.

- Mislio sam da su bili u hotelskoj sobi, da nema mesta za više osoba i zato sam reagovao. Kad mi je lepo objasnila da je to apartman, sve mi je bilo jasno - rekla je Anđela.

- Da li taj stan smatraš sitnicu ili misliš da je trebala da ti kaže? - upitao je Darko.

- Ako je toliko s Pavlom, šta će im kuma. Što ne bi oni sami bili u apartmanu. Slažem se da je trebala da mi kaže, ali mi od nedelje nismo ni komunicirali - rekao je Gastoz.

- Ukoliko sto posto veruješ Anđeli, zbog čega ne zapušiš usta Pavlu i staneš iza nje? - upitao je Darko.

- Malopre sam rekao da je ona moja devojka i to je to - rekao je Gastoz.

- U video klipu koji ti je pušten sinoć, rekao si: ''Mene svi napadaju, a ne nju. Poenta je da mene sabotiraju'', da li si time još jednom dokazao da želiš sebe da izvučeš iz ove priče i opereš se od etikete lošeg prijatelja, a sav teret ostaviš na Anđeli? - upitao je Darko.

- Ne mogu da ti odgovorim jer ne znam da li sam to rekao u besu ili šta sam rekao. Ne znam na šta sam tačno mislio - rekao je Gastoz.

- Rekao si da su te Anđelina poniženja pogodila više nego laži, da li si očekivao da ti se izvini, a ne da ti kaže da voziš? - upitao je Darko.

- Mislim da me dovoljno upoznala da neće dobiti reakciju koju očekuje tim prilaskom jer ja znam da je ne vidim dva tri dana i onda smekšam, a onda možeš sa mnom da popričaš lepo. Kad je bila Maša, pokušao sam da je oteram u kontru i da je iznerviram - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić