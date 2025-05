Mateja napravio kašu od Gastozovog mozda: Potvrdio da Anđela nije dama kao što se predstavlja, pa otkrio da li su bili intimni! (VIDEO)

Gastozu nije dobro!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Mateju Matijevića.

- Ti si rekao da Anđela nije nimalo fina i da ste imali svašta nešto ispod pokrivača? - glasilo je pitanje.

- Ako sam to rekao tada tako, neću pričati ništa na tu temu. Mi nismo ništa radili ispod pokrivača, ljubili smo se i to je to - rekao je Mateja.

- Ti si napravio haos Milane - rekla je Anđela.

- Nemojte vi da svaljujete na mene - rekao je Milan.

- Imali smo velike svađe tada, ali ne želim da se vraćamo na to i produbljujemo. Ja sam u tim svađama možda to njoj rekao - rekao je Mateja.

- Govorio si u nekim intervjuima da ona nije fina kao što se predstavlja - rekao je Milan.

- Pa jesam rekao sam - rekao je Mateja.

- Šta je to značilo? - upitao je Milan.

- Da to nije dama kao što se predstavlja - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić