Anđela se ne smiruje: I dalje tvrdi da Matora nije Gastozov prijatelj, Đedović brže-bolje skočio u njenu odbranu! (VIDEO)

Ponovo udario kontru Gastozu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi otkrila sve o provokacijama upućene Anđeli Đuričić.

- Ko je napravio ovo od njihove veze? - upitao je Milan.

- Matora namerno, ovo je kulminacija svega što je Anđela ćutala. Matora je uspela da provede svoj plan u delo - rekao je Bebica.

- Ja sam njega pitala da li su bili na svadbi, njega je to pogodilo jer on zna da sam u pravu - rekla je Anđela.

- Njega je to pogodilo zato što su on i Šebez najbolji drugari, a Šebez je nap*šio Matoru jer nije pozvan, dok Gastoz to nije uradio - rekao je Đedović.

- Gastoze, družićemo se napolju, ne želim da ti pravim probleme - rekla je Matora.

- Ma boli me baš k*rac - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.