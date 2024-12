I dalje u njoj vidi krivca! Terza nastavio da kanali Sofiju, Đedović skočio, pa stao u njenu odbranu: A nije ih razočarala kad... (VIDEO)

Za njega je ona negativac!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala, skinuti maske učesnicima ''Elite''. Sledeći na redu je Borislav Terzić Terza.

- Kako si primetila da se Stefan urotio protiv tebe i da utiče na Terzu - pitao je Darko.

- Rekao je da sam prošla svašta, jer imam 27 godina. Hteo je da kaže da sam kroz taj posao upoznala različite tipove ljudi - rekla je Sofija.

- Da je Karić mogao da utiče na mene, ne bih ovo uradio. Dok nisam ušao u vezu, govorio mi je da ne radim to. On samo iznosi svoje mišljenje. Rekla je da su se svi sklonili od nje, ali nisu. Ljudi su se samo razočarali - rekao je Terza.

- Da, nije ih razočarala kad se k*rala s tobom, a za laži ih je razočarala, ma dajte ljudi - ubacio se Đedović.

- Šta si ti provalio? Zbog čega smatraš da je htela da te navuče na tanak led - pitao je Tanasijević.

- Kako da imam poverenja u nju nakon svega? Rekla je da ćemo se ljubiti u utorak, htela je da me navuče. Nisam je oterao u p*čku materinu, popričao sam s njom i to je to - rekao je Terzić.

- Kako komentarišeš to što se tvoje reči kose s tvojim pogledom - pitao je Darko.

- Kako se kose, kad je rekla da je uopšte ne gledam? Rekao sam koji je moj stav i to se ne menja - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković