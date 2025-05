Sumnje su sve veće: Gastoz ponovo pokazao koliko ništa ne veruje Anđeli, haos u Beloj kući ne prestaje! (VIDEO)

Ne dolaze do odgovora!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditaljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Jordanke Denčić Džordi i Nenada Marinkovića Gastoza o Anđeli Đuričić.

- Ja sam dao ljudima oružje u ruke. Ja sam se izbezumio u sekundi, a opet nisam bio preterano zainteresovan da je pitam ko je nju dovezao. Bio sam malo poljuljan... Onda je bilo i ono da nisam niko da mi se pravda - rekao je Gastoz.

- Imam utisak da sve držiš u šaci i da ne može niko da te prevesla, da li imaš crv sumnje? - pitala je Ivana Šopić.

- Anđela bi morala da bude bolesna da ovo negira i da saznamo za mesec dana drugačije. Mogao bih samo kapu da joj skinem da smo delili postelji i hleb, a da je to uradila. Ona je drčna kad nešto hoće da dokaže, a meni kad neko kaže glupost ja se sprdam - govorio je on.

- Kako može da ti smeta nešto što si znao kad je ulazio u flert i muvanje? - pitao je Karić.

- On mene nije ni pitao da bih ga ja slagala. Milan je to prvo pitao za stolom, ja sam tad sve negirala. Ispričala sam mu posle, ali taj detalj sam zaboravio. On je dobio to pitanje, objasnila sam mu u krevetu, pa mi je bilo i čudno što je imao tu reakciju u krevetu. Ja sam mu danas rekla da mi nije jasno zašto se folira i pravi se kao da ništa nije znao. Sad su njih dvojica takvi, a ja sam najgora i taj sukob se lomi preko mene - rekla je Anđela.

- Sumnjivo je jer ste prikrivali informacije, ovo da ste izbacilina sto i da se on obratio Pavlu i rekao da nije ispao fer i muški - dodao je Karić.

- Što bih se obratio kad ništa nije imala sa njim? Muškarci kao muškarci, drugačije kad žena kaže neke stvari - pričao je Gastoz.

- Sve stvari koje ti nabija na nos i prebacuje ti, a meni se to ne sviđa, pa to si ti trebala da kažeš da te zaobiđe - rekao je Karić.

- Verovatno. Nikad nisam živela na njegov račun, nije mi kupovao poklone. Što se tiče automobila dečko mi je izašao u susret jer sam došla avionom i trebao mi je na par dana - pričala je Anđela.

- Ti se svega sećaš za druge ljude, a što se tiče ove situacije ne možeš da se setiš - dodala je Ivana Šopić.

- Znam da postoje poruke gde sam mu napisala da se ne nada i da ja nisam trenutno za vezu. Nikad nisam rekla da smo se jednom videli. On je rekao da je bio dogovor da se ne pominjemo jer smo bili zajedno, ali to nije istina. Kad je on potvrdio sve što sam rekla u "Zadruzi 6", a ako je bio sa mnom, kako mu se javilo tek posle dve godine? - govorila je Đuričićeva.

- Ima ovde nelogičnosti. Ja Pavla poznajem 20 godina i ne deluje mi kao dečko koji će da laže da je bio sa nekim kad kaže svom prijatelju. Gastoz je sa njim provodio vreme i to je znao. Anđela je rekla da nije nikad bila sama sa njim, a Pavle je bio sam sa njom kad ste se upoznali - rekao je Luka.

- Ne, bilo je njih petoro - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić