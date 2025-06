Haos ne prestaje: Anđela ne može da se obuzda, Gastoz nastavlja da ređa bolne udarce! (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Anđela Đuričić žalila se cimerima nakon sukoba sa Jordankom Denčić Džordi i sve vree ronila suze, a kad je došao Nenad Marinokvić Gastoz nastavila je da se svađa sa njim.

- Ja sam nju samo malo pomerila, a on mi je rekao da plače i da joj se izvinim, a ja sam rekla da mogu samo mrš da joj kažem jer mi se ubacuje. Mi smo se kratko svađale, on je došao, pa smo došli. Ja non stop samo govorim: "Jordanka, dosta". Da li ta žena ima bilo kakavog poštovanja? Kao da sam znala kako sam je dohvatila. Kad nešto nije fer, nije fer i nisam pogrešila... Uvek ću da budem kriva za sve, nikad nisi stao uz moju zaštitu - plakala je Anđela.

- Naravno da jesam, a ti to nisi iskoristila. Samo ponosna Anđela koja ne voli laži - rekao je Gastoz.

- Samo si tu da me kanališ - dodala je ona.

- Znaš kad ću da padnem na tvoje gluposti - nastavio je Gastoz.

- Ti si se ohladio i sve ovo radiš - poručila je Đuričićeva.

- Upravo tako - rekao je Gastoz.

- Ajmo vožnja sa gajbicom - odbrusila je ona.

- Mrš, majmune jedan - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić