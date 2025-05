SAD JE SVE JASNO: Bebica otkrio koji je razlog Gastozovog razdvajanja Dragane i Matore! (VIDEO)

Progovorio!

Nenad Macanović Bebica ispričao je Teodori Delić i Dači Virijeviću informacije koje je saznao od Jovane Tomić Matore za Stefana Šebeza.

- Sećaš se kad je bila ona igrica sa balonima. Dragana se uhvatila da bude iza Matore i Gastoz je tad došao i rekao: "Ajde pomeri se, nemoj da budeš iza nje". Matora ja shvatila da je to zbog Šebeza da se ne bi blamirala. Jer je ona bila sa Šebezom. Pa da kao bude drug, da je pomeri da se ne blamira - ispričao je Bebica.

- Ma daj - rekao je Dača.

- Baš će on da štiti Šebezovu je*ačicu - rrekla je Terodora.

- Mislim da je to iz neke sujte. On dođe i meni tako kaže. Rekao mi je više puta:"Koja si ti majmunčina, izgubio si Sofi", ima on te neke - ispričao je Dača.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić