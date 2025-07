DIGAO RUKE OD SVEGA! Gastoza više ne zanima ni prizanje o Pavlu, Anđela je za njega završena priča, ona prebledela zbog njegovog izlaganja! (VIDEO)

Progovorio!

Joca Novinar daoje reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o trenutnim dešavanjima sa Anđelom Đuričić.

- Mogli smo uvek d aporpičamo ali ona nikad nije napravila inicijativu. Popričali smo, imali smo debatu, a ond aj epostavljala uslove na koje sam se složio. Na pretresu su je drugi ljudi ubedili da sam kompleksaš i da onda ona neće da bude sa mnom. Nije htela ni da se sasuša. Rekao sam da hoću da izguramo do kraja da nemamo neke stresove i histerije. Ne kupujem mir, negp da sa partnerom sa kojim imam emocije da izguramo normalno bez drugih ljudi. Kupiti mir za mene je kad ne mogu da smirim nekog ludaka ovde. Želim da sa osobom sa kojom sam bio 8 meseci da imam normaln odnos. Proemnilo se za 24 sata sve. Ona zna da će sve biti po mom - rekao je Gastoz, pa otkrio kada je shvatio da je ANđela folirant:

- Pa kad je polupana. Da bi se izdigla i mene ponizila, čista ženska sujetica. Ja sam te boginje preleža u sedmom razredu osnovne škole. Trudio sam se joj budem puter i da nastavimo nešto napolju. Da sam bio lagan me bi me interesovalo njeno priznanje. Nisam znao da će doći do ovog momenta da me ne interesuje. Više me ne interesuje. Nazvala me čkopi, kompleksom. Ako nije znala sa mnom, nek zna za budućeg partnera. Ima ona dosta kvaliteta, ali mislim da napolju ne bi imali probleme kao što ona priča za aftere i sve ono. Ja sam imao i duge veze i duge kombinacije. Volim da znam da me devojke žele, ali ne mora svaka moja, ako ja to ne poželim - rekao je, pa se osvrnuo na pomirenje sa ANđelom:

- Nema potrebe za više krećenja. Džabe krečimoima, ona će uvek biti ovakva, Mislim da je trebala da zadrži mišljenje za sebe. Postoje neke stvari gde je ona jedan kroz jedan, dok sa druge strane dobijamo ono gde ona vrda. Nisam mogao da budem toliko lud i glup. Morao sam da joj kažem to, gde sam je zagrlio i onda je sutradan sve otišlo u pi*du materinu. Verujem da bi ponovo ušli u vezu i ne bi imao ništa više da pitam Pavla. zatvorio bih tu priču. Ona me jako loše komentariše pred svima, kategoriše me kao nekog klinca. Moram da suzim sve je*eno da ne bi opet otišlo po njenoj grbači. Ako bi ja potvrdio, a vervato mislim kao i drugi ukućani ponovo bi sve završilo po njoj. Opet je ispala jedno balavo dete na štiklama. Da se bar nekad oseća onako kako se oblači ne bi joj bio ravan niko - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić