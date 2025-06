Postao svoj čovek: Karić priznao da Osman više ne utiče na njegove izbore! (VIDEO)

Progovorio!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Stefan Karić dobio je reč:

- Svojim nekim postupcima možemo da krojimo i sudbinu. Kako činiš, tako ti se i vraća. Pre nego što sam potpisao ugovor, razmišljaoi sam koja mi je odluka bitna. Mogao sa možda da ostanem u Španiji, ali mi je ovo ipak bila bitna odluka. Šta smo prošli u detinjstvu nas negde oblikuje, učimo dok smo živi. Ako ne veruješ sebi, ne možeš da budeš veran ni porodici. Smatram da treba porodica biti važna i bitna, ali treba sebe na prvo mesto da stavimo. Ja to nisam negde pokazao, ali se trudim kako sam stariji. Koči nas to dosta da neke stavri ne uradimo, ne odemo. On ima neko svoje mišljenje, za neke stvari nije bio u pravo. On ne utiče na moje mišljenje. To je samo moj život i sam biram svoje partnere - rekao je Karić.

Autor: A.Anđić