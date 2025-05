OSTALA JE OVDE JER JE UTORAK DEVOJKA: Mimas brutalno isponižavala Mrvicu, zakucala njen moral na samo DNO: Aljkavuša i raspala... (VIDEO)

Počelo je jako!

Emisija "Nominacije Odabranih" je u toku, a prvi je nominovao Milovan Minić.

- Moj nominovani će uvek biti Aleksandra Nikolić. Držaću se onog što sam rekao na početku - rekao je Milovan.

- Mislila sam da to bude moja bivša drugarica Sanja Grujić, koja me od početka provocirala, ja sam ćutala i nisam želela da ulazim u raspravu sve dok nisam pukla i iznela sve. Za mene će to biti Mrvica. Ostala je ovde tako što je utorak devojka i tako što je imala šest ili sedam partnera. Ko nije želeo se*sualno da opšti sa njom, ona je maltretirala. Peju je polivala kafom, bila je sa maloletnim dečkom koji joj je otvoreno rekao da neće više da je je*e. Meni se lično umešala u odnos od četiri godine. I sama je rekla da prihvata sve muškarce oberučke. Ona je od samog početka bila drugarica Gruji, ali se desilo da su se previše zbližili. Odlučio je da mi tera inat. U stanju je da uradi neke stvari da bi mene zabolelo. Verujem da je bio inat kad je otišao kod nje. Rekao je da je to uradio svesno kako bi mene zabolelo. Kod rol vrata je pričao da ne može da bude sa njom, a nakon toga se opet desilo. Poslednja situacija je kad joj je nešto rekao pijan u toaletu: "Sreća da si uzela moj krevet da imam gde da dođem kad me devojka otera". Nominovaću osobu koju ne želim da vidim više ovde. On je rekao da ne želi da ima taj stres od nje. On je neko ko nije mogao da poljubi drugu devojku. Nisu imali se*sualne odnose, bili su neki dodiri. Verujem kad mi se zakune u decu da nije se*sualno opštio. To jutro nije trajalo četiri sata, ja sam bila budna. Oko deset sam tek zaspala, a buđenje je bilo oko 11. JA sam ležala u krevetu, a mala Kristina je bila pored mene i tešila me - ispričala je Mimas.

- Misliš da je rešenje da oteraš Mrvicu? - pitala je KAčavenda.

- Ti si meni tvrdila da si videla to - rekla je Sandra.

- Rečenica je bila: "Ako ne izađemo ruku pod ruku da se nećemo pomiriti, osim ako se ne pomirimo u ovom prostoru" - rekla je MImas.

- Ti si radila sve isto Gruji za šta optužuješ Mrvicu - rekao je Milovan.

- Ona je rekla: "Neće nam biti spavanja ili nećemo imati šta da nosimo", a ja znam kakav je on njemu to ne treba. Meni to ništa ne znači. Čak i da ne spavam, mesec dana je ostalo do kraja, ja pristajem na to, a on je rekao da to ne želi. Ona je jednom prilikom pitala nas: "Da li da imam se*sualni odnos sa Terzom? Ako budem imala da li ću ostati još dana? Mene on jako privlači, ne mogu više da izdržim", da bi ona u utorak završila sa Terzom i onda je rekla da je to iz inata uradila da bi se osvetila njegovom bratu od strica. To govori o njoj ko je i šta je. On je muško, a ona kao žensko ne bi smela da dozvoli sebi takve stvari. Ide kroz kuću podriguje i prdi. To je njeno bitisanje - rekla je MImas.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić