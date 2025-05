Ovo večeras ti je finale: Anđela ponovo izbacila Gastoza iz takta, ona odlučila da mu udari kontru (VIDEO)

Drama!

Nenad Marinković Gastoz iznervirao se jer mu je Anđela Đuričić sve vreme suflirala dok je odgovarao na pitanja Darka Tanasijevića, zbog čega ju je odmah postavio na mesto.

- Dođi ovako, nemoj tako da mi okrećeš leđa jer znaš da me to nerviraš. Izgledaš kao ludak, ja neću da mi ti sufliraš - rekao je Gastoz.

- Dobro, ajde da izađemo ovde mi je zagušljivo - dodala je ona.

- Razmišljam sad nešto dublje - rekla je Anđela.

- I ja isto, čekam ovo da se završi i da ti kažem. Ovo večeras je finale. Je l' imaš nešto da kažeš pa kad krene da ne sufliraš? - dodao je on.

- Pričaš ono šta misliš i ja uopšte trenutno nisam u toj temi, nego nešto drugo. Prihvatiću svu krivicu na sebe, verovatno su moji odgovori tako izgledali. To je tako i to je to. Ja biram da meni bude lakše, neću da se opterećujem i samo ja da gubim živce. Jeste, napada sam te - rekla je Anđela.

- Pa kaži da ne misliš da si me napada, nego da si bila besna - dodao je Gastoz.

- Bez brige - poručila je ona.

Autor: A. Nikolić