Povredio me... Anđela Đuričić progovorila o raskidu s Gastozom i priznala zbog čega je poludela, on ćuti kao zaliven! (VIDEO)

Okrenula ploču!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić kako bi progovorila o raskidu sa Pavlom Jovanovićem.

- Kad god imate ti i Gastoz problem, ti zamoliš druge ljudi da pričaju s njim? - upitao je Darko.

- Zato što kad je besan i ako mu ja priđem i kažem jednu pogrešnu reč, on pobesni. Trebalo bi kada sam nervozna da malo više kontrolišem svoju reakcije i to mi uvek zameri - rekla je Anđela.

- Pored svih informacija koje stižu o Pavlu i tebi Gastoz ni u jednom trenutku nije rekao da će te ostaviti, a ti si na jednu rečnicu Sofije i Sandre o sipanju njegovog piva Sofi donela odluku da ga odjaviš, da li smatraš da je to zaslužio? - upitao je Darko.

- Ja sam bila izrevoltirana zbog Pegija, a istu tu noć smo čuli za još neku informaciju. Poludela sam i zato sam pukla - rekla je Anđela.

- Šta je značila rečenica da Gastozu neće biti dobro ako mu ti zavrtiš mozak i poigraš se sa njim? - upitao je Darko.

- Ja sam mnogo pokrivenija argumentima, a on se igra s rečima. On meni natrljava na nos jednu rečenicu, a kad bih napravila spektar svih njegovih grešaka, znaš gde bi mi kraj bio? Ja ne želim da se vodim time, prešla sam preko toga, a on se setio te jedne rečenice - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić