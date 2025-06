Na korak do pomirenja!? Ena i Pejapokušavaju da izglade svoj odnos, odlučili kako će se ponašati narednih dana! (VIDEO)

Sve sluti na pomirenje!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja osamili su se kako bi poragovarali o svom odnosu i napokon pronašli zajednički jezik.

- Otvorila sam juče jer mi se sestra poprodila, a ti si mi bacio čašu. Jesi li izljubomorisao? - pitala je Ena.

- Da. Ja kad odem u kazino ne gledam šta ti radiš jer igram rulet - rekao je Peja.

- Sa kim sam se ja muvala ikad? - pitala je Ena.

- Jako je ružno što se to desilo. Ali sam se osetio jako ružno u tom trenutku, pomisliće ljudi da sam nasilnik. Ne znam, iznervira me to. Ja jesam tempirana bomba u poslednje vreme - rekao je Peja.

- Zato što kriješ emocije - rekla je Ena.

- Moguće. Ja sam pozitivac, ali ovde u nekim situacijama... Otišli su mi i neki prijatelji. Kod tebe ne vidim u nekim situacijama onako kao valja. Ja znam da si ti drugačija osoba spolja. Neću da sedim sa nekim za stolom ko me blati - rekao je Peja.

- Ti si to meni radio, mnogo si me ponizio, a samo se meni meri. Bitno mi je šta moja porodica misli i bilo mi je važno šta moja porodica misli. Šta ćemo da radimo sutra? Ja sam juče otišla u ljubičasto - pitala je Ena.

- I ja isto. Pazim na greške. Šta ćemo sutra da radimo? - pitala je Ena.

- Samo da se ne svađamo. Sve što smo sad pričali, poštovanje jedno prema drugom. Krivi smo oboje, nema većeg krivca. Ja sma prvi inicijator. Mene boli kad mi kažeš da mi je majka alkoholičarka - rekao je Peja.

- Znam. To mi je jedino što ne može da mi se oprosti, ja to razumem - rekla je Ena.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić